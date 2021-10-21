我国武装部队恢复在澳洲举行袋鼠演习

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2021年10月21日 5:00 AM

CH-47F型契努克重型直升机今年首次参与袋鼠演习，同海军部队登陆舰努力号联合进行舰对岸和甲板登陆行动，以及垂直补给任务。图为契努克重型直升机尝试登陆努力号的甲板。（国防部提供）
CH-47F型契努克重型直升机今年首次参与袋鼠演习，同海军部队登陆舰努力号联合进行舰对岸和甲板登陆行动，以及垂直补给任务。图为契努克重型直升机尝试登陆努力号的甲板。（国防部提供）

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新加坡武装部队恢复在澳大利亚举行的常年袋鼠演习，今年有来自海陆空三军约580名武装部队人员参与。

虽然演习受冠病疫情影响，规模同往年相比缩小，三军仍开展大规模联动任务，契努克重型直升机更首次参与演习，进一步加强各军种的配合与协作。

去年因疫情取消的“袋鼠演习”（Exercise Wallaby）今年在9月13日至10月21日，于昆士兰州的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行。该训练区的面积约为新加坡四倍，让武装部队海陆空三军能演练整体作战能力。

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