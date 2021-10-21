我国武装部队恢复在澳洲举行袋鼠演习 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月21日 5:00 AM CH-47F型契努克重型直升机今年首次参与袋鼠演习，同海军部队登陆舰努力号联合进行舰对岸和甲板登陆行动，以及垂直补给任务。图为契努克重型直升机尝试登陆努力号的甲板。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡武装部队恢复在澳大利亚举行的常年袋鼠演习，今年有来自海陆空三军约580名武装部队人员参与。虽然演习受冠病疫情影响，规模同往年相比缩小，三军仍开展大规模联动任务，契努克重型直升机更首次参与演习，进一步加强各军种的配合与协作。去年因疫情取消的“袋鼠演习”（Exercise Wallaby）今年在9月13日至10月21日，于昆士兰州的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行。该训练区的面积约为新加坡四倍，让武装部队海陆空三军能演练整体作战能力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 澳大利亚 演习 直升机 袋鼠演习 五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家 认识德尔塔变异新毒株AY.4.2