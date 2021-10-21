我国武装部队恢复在澳洲举行袋鼠演习

新加坡武装部队恢复在澳大利亚举行的常年袋鼠演习，今年有来自海陆空三军约580名武装部队人员参与。

虽然演习受冠病疫情影响，规模同往年相比缩小，三军仍开展大规模联动任务，契努克重型直升机更首次参与演习，进一步加强各军种的配合与协作。

去年因疫情取消的“袋鼠演习”（Exercise Wallaby）今年在9月13日至10月21日，于昆士兰州的肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）举行。该训练区的面积约为新加坡四倍，让武装部队海陆空三军能演练整体作战能力。