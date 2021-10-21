移居澳洲多年的林曲赐在柏斯经营餐车生意，卖的是椰浆饭、叻沙、水粿，以及嘟嘟糕等新加坡美食。他认为，饮食是文化身份的一部分，而能借由美食让游子回味家乡的味道，也是他经营餐车的动力之一。

长年在澳大利亚生活，林曲赐却未忘记自己的根，利用意外获得的餐车售卖新加坡小吃，向海外朋友推广他难忘的家乡美食。

林曲赐（56岁）曾从事市场营销工作，餐车原本是用来为一家电器公司作宣传，计划却因冠病疫情搁置下来。眼见摆在家中的餐车“无用武之地”，他决定发挥厨艺，利用它售卖新加坡小吃，在柏斯开始了名为Omnomnom的餐车生意。

从椰浆饭、叻沙、水粿、薄饼到嘟嘟糕等，周末开档的餐车售卖各种本地小吃，菜单轮流替换，经营近两年已建立口碑。林曲赐说，除了亚洲人，顾客当中约三成是澳洲人。嘟嘟糕在当地是比较新鲜的小吃，售卖时曾吸引人龙。

林曲赐服完兵役后，20岁时与家人从新加坡移居澳洲，想念家乡味时就动手下厨。受母亲这名家中大厨的影响，他小学时就在家学烹饪。

“长期不在新加坡，让我更想念成长时接触到的味道。饮食是文化身份的一部分，我觉得有必要学习制作新加坡小吃。经营餐车利润低，并不是能致富的生意，但它就像新加坡美食大使，让我能与更多人分享我所喜爱的小吃。”

要为顾客制作新加坡地道小吃其实不简单，在疫情期间更具挑战性。一些食材供应曾因货运关系受影响，像是叻沙的面条一度很难在市场买到。家里的园地因此成了他食材的来源，种植了鳄梨、迷迭香、咖喱叶和姜等。

能借由美食让异乡游子回味家乡的味道，这是林曲赐经营餐车的动力之一。一些顾客还特地请他把餐车开到婚礼等活动场地。

他还记得，第一个邀约来自一对新人，因边境关闭，他们只能邀请几名朋友出席在澳洲的婚礼，在本地的家人通过视讯收看。

“新人想在活动上营造家的感觉，我觉得很有意义便答应，利用餐车提供嘟嘟糕、罗惹、娘惹小金杯、豆花水等。”