八哥翅膀用胶粘 扎带绑树上虐待 居民气得立刻报警

蔡厝港出现神秘冷血虐鸟人！居民大清早在组屋底层发现一只活生生的八哥，两只翅膀被人用黏胶粘在树枝上，还用扎带固定在树上示众，气得立刻通知当局到场调查。

这起事故发生在昨早（20日）7时45分左右，地点在蔡厝港51街第503座组屋附近。

居民余先生（66岁，退休人士）当时外出买东西，经过楼下一棵大树时，看见树上有一只八哥正挣扎着拍动翅膀。

“走近一看，我才发现它的两只翅膀被一些物体粘黏着，牢牢绑在树枝上，它挣扎得很厉害，翅膀的羽毛脱落了不少。”

余先生说八哥当时已经精疲力尽，奄奄一息，但每隔一段时间还是会使力挣扎，奈何扎带缠得紧，它的挣扎根本无济于事。

根据余先生提供的视频，另外一只八哥也飞落在大树下，时不时扑动着翅膀，仿佛在等待着受困的同伴挣脱出来。

“最令我不寒而栗的这个人活生生折磨鸟儿的手段，先将鸟儿绑在树枝上，过后更用扎带将绑着鸟儿的树枝固定在树的高处，仿佛故意示众一般。在我发现时，鸟儿不知道已经挣扎了多久，这个手段太残忍了。”

余先生说，这是社区第一次发生类似的虐鸟事件，因此他马上向关爱动物研究教育协会（ACRES)投保，同时也惊动警方到场调查。

“关爱动物研究教育协会的人很快就到了，他们先拍下证据后将八哥松绑，再带回去照顾。”

完整报道，请翻阅2021年10月21日的《联合晚报》。