离家失联两周 男子泪寻前妻

与前夫吵架后，妇女离家出走失联两周音讯全无。前夫含泪寻人，希望前妻报个平安。

警方昨午（10月20日）发文告，一名45岁的妇女陈永祥于本月7日失踪，最后一次出现在盛港一带芬薇路（Fernvale Road）第408B座组屋附近。

《新明日报》记者昨晚走访时，多名居民表示，曾看过陈永祥在组屋底层抽烟，也曾出现在培华中学附近。

《新明日报》记者辗转找到陈永祥的亲属，获悉报警寻人的正是她的前夫王先生（51岁，导游）。

王先生受访时表示，他与陈永祥结婚10多年，并于2010年离婚。不过，由于陈永祥来自中国，在本地举目无亲，加上两人还有一个20岁儿子，因此一直住在一起，相互照应。

失踪前一晚，陈永祥与王先生的九旬父亲起争执，王先生一气之下要她搬走，结果陈永祥带着行李离开，从此音讯全无。

“我打电话她也不接，发短信她也不看，完全联络不上。平时，她都会更新社交媒体，但面簿最后一次更新是6日。我很担心，所以报警。”

王先生受访时数次落泪，当时只是一时气话，如今非常后悔。

“我最近动手术，加上两个月没有上班，也没有收入，压力也大。我担心前妻没有打疫苗，在外面不安全，希望她能早日与家人联络。”

他通过本报向陈永祥喊话说：“希望你看到报道，给我们报个平安，让我们知道你安然无恙就可以，我们只希望你平安无事就好。如果你愿意回来，我们等你回家。”

王先生也表示，如有公众看到陈永祥，可以通过《新明日报》联系他。

完整报道，请翻阅2021年10月21日的《新明日报》。