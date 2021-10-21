五岁童疑玩打火机 引发大火烧毁住家

疑躲在储藏室玩打火机，五岁男童闯大祸，点燃储藏室的报纸和尿片，火势一发不可收拾，现场甚至惊传一阵爆炸声响！所幸九岁的小姐姐够机灵，第一时间通知母亲，母亲赶紧带着三个小孩逃出火场。

火患发生在昨天（20日）下午约2时45分，地点在蔡厝港3道第470座组屋的七楼角头单位。民防部队到场后疏散约60人，一人在这起事故中受了轻伤，但无人送院。

住在失火单位的是一家五口的缅甸家庭，父亲是本地永久居民，15年前来狮城发展，目前任职工程师，而妻子则是全职家庭主妇，一家人在这里租房子住。

孩子的父亲翁先生（Aung，50岁，工程师）受访时说，事发时他不在家，妻子在做家务。五岁小儿子才片刻无人看管，就不知从何处找来一个打火机玩火，结果点燃了储藏室里的报纸和尿片等杂物。

九岁的二女儿最先看到储藏室有火，她跑去告诉母亲，回头查看时，火势已经蔓延开来。

翁先生说，妻子情急下向隔壁邻居求助，后者帮忙拨电求助，也提醒翁太太赶紧带孩子远离火场。

邻居贝拉（Bella，53岁）说：“我们在民防抵达前拍门疏散居民，就在此时，门内突然传来一声爆炸，我们全都吓了一跳，赶紧往走廊另一端跑去。”

民防赶到后将一行人带下楼，组屋底层至少聚集了几十名居民，大家等了大约一小时才获准陆续回家。

民防受询时证实四人自行逃出失火单位，约有60人被疏散，一人受轻伤接受检查，但拒绝入院。

起火原因还有待进一步确认。

母：儿子是特需儿童 租住处烧毁还得赔屋主

小儿子是特需儿童，两个女儿也还在念小学，父亲的薪水刚好够一家五口人糊口，如今家当被烧无住处，接下来可能还得赔偿屋主。

翁太太（43岁，家庭主妇）告诉本报，她最小的儿子有语言障碍，以往回缅甸老家时，都会让他短暂到特需学校上课。不过疫情爆发以后，他们暂时不能回返缅甸，本地特需学校的费用他们又支付不起，只好让孩子待在家里。

她无奈说：“我平时也会告诉他什么能做、什么不能做，但他是听不懂的，我也只能慢慢教。”

翁先生也说，两个女儿分别念小三和小四，全家只靠他一份薪水养活，平时日子就过得紧巴巴的，如今还要赔偿屋主、家里也有不少物品被损坏，相信是一笔不小的开销。

完整报道，请翻阅2021年10月21日《联合晚报》。