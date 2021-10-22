“专经执”小组提九建议支援失业者

专业人士、经理和执行员专责小组在报告书中提出的九个建议，包括：促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助金和确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升机会。

全国职工总会和新加坡全国雇主联合会设立的专责小组建议设立一套全国支援框架，为丢了饭碗的员工提供失业援助金等援助，并帮助他们重返职场。

去年10月成立的专业人士、经理和执行员（PME）专责小组昨天（10月21日）发表报告书，就如何加强对白领的援助提出九个建议，包括：促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助金和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升机会。

过去一年，专责小组通过在线调查和专题小组讨论，听取超过1万名员工和商界领袖的意见后，发现白领员工整体上比较担心失业问题，也认为他们在与工作相关的培训方面需要更多帮助。

昨天提出的支援框架除了为失业者提供援助金作为辅助收入之外，也希望为工会会员和处于弱势的年长员工提供另一层保障。不过，小组没有提供更多细节。

共同领导小组的职总助理秘书长郑德源指出，这项建议有待深入研究，包括援助金什么时候开始发放、金额多少，以及期限。他也说，失业援助不限于援助金，也可包括配套的扶助措施，例如帮助人们重返职场。

若无政府支持 失业保险不可行

小组今年4月曾委托调查机构进行调查。受访500人当中，有58％认为失业补助每月不须要超过2000元，而且有八成认为，他们在六个月之内就能找到新的工作。

在考虑这项建议时，小组曾向职总英康咨询推出失业保险的可行性，但所得结论是，类似保险如果没有政府的支持，保费将是员工负担不起的，也难以为继。

小组另一名共同领导人、雇联执行理事长沈锦源也提醒，失业援助的主要用意是鼓励白领尽快重回职场，不能因为有了援助金而放慢求职的脚步。

为了促进职场公平，小组建议提升人事服务水平，包括要求雇有超过200名员工的企业，应至少有一人获得人力资源专才学会认证；为中小企业推出共享人事服务，以及惩罚行为恶劣的企业。

至于这些建议预计什么时候落实，职总秘书长黄志明说，专责小组的主要职责并不是制定政策，而是如实反馈民间关切点，其中一部分建议需要政府或者劳资政三方的深入研究才能定案。“我希望12个月之后，也就是2022年，这些建议的落实情况能够更明朗。”

他也强调，一些不需要政府投入，只要职总和雇联双方就能推动的举措，应该会直接落实。当中包括和雇联携手扩大现有的就业保障联盟（Job Security Council），改善本地就业前景和为新加坡人创造更好的工作机会。

黄志明说：“这些我们会直接去做，九个建议不必同时间落实。”

雇联会长叶进国也说，为本地白领提供支援，提升就业能力，能够帮助雇主满足人力和技能需求。他认为，小组的建议不只是帮助本地白领在劳动市场上有效而且公平地竞争，也让他们有机会开发深层技能以及获得海外经验，以便在未来接手区域和全球职务。