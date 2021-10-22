逾7900客工已从中央康复设施完成隔离返回宿舍

至今已有超过7900名在中央康复设施里隔离养病的客工康复并返回宿舍，绝大多数的客工都在七天内康复。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生前天傍晚走访位于双溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge）的中央康复设施（Centralised Recovery Facility，简称CRF），探望正在养病的客工。