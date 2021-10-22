逾7900客工已从中央康复设施完成隔离返回宿舍 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（右二）和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生（右三）前天走访双溪登加客工宿舍的中央康复设施，探望正在隔离养病的确诊客工。（人力部提供） 字体大小: 小 中 大 至今已有超过7900名在中央康复设施里隔离养病的客工康复并返回宿舍，绝大多数的客工都在七天内康复。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生和卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生前天傍晚走访位于双溪登加客工宿舍（Sungei Tengah Lodge）的中央康复设施（Centralised Recovery Facility，简称CRF），探望正在养病的客工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 非政府组织 客工 许宝琨 杨木光 外籍劳工中心 陈诗龙 食阁油烟飘家中 居民：用餐时段难呼吸 开车碾死老妇 警长坐牢吊照