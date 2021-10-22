国大团队研发智能创可贴 可通过渗出液体评估患者伤口愈合状况

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来自 / 联合早报

文 /
卢慧恩

发布 / 2021年10月22日 5:00 AM

国大生物医学工程系兼医疗健康创新与科技研究院院长林水德教授 （左）以及国大医疗健康创新与科技研究院研究员高毓玑博士是研发VeCare智能创可贴团队的主要研究人员。（新加坡国立大学提供）
国大生物医学工程系兼医疗健康创新与科技研究院院长林水德教授 （左）以及国大医疗健康创新与科技研究院研究员高毓玑博士是研发VeCare智能创可贴团队的主要研究人员。（新加坡国立大学提供）

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国大研究团队研发一款智能创可贴，利用智能传感器，通过应用对慢性伤口进行实时评估。即使患者足不出户，医生也能远程监测慢性伤口是否如期愈合。

这种名为VeCare的智能创可贴不仅能减少患者出门看病的次数，还能让医生及时了解病人伤口的状况。患者和医生只须下载VeCare应用，即可查阅信息。

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