国大团队研发智能创可贴 可通过渗出液体评估患者伤口愈合状况 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧恩 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 国大生物医学工程系兼医疗健康创新与科技研究院院长林水德教授 （左）以及国大医疗健康创新与科技研究院研究员高毓玑博士是研发VeCare智能创可贴团队的主要研究人员。（新加坡国立大学提供） 字体大小: 小 中 大 国大研究团队研发一款智能创可贴，利用智能传感器，通过应用对慢性伤口进行实时评估。即使患者足不出户，医生也能远程监测慢性伤口是否如期愈合。这种名为VeCare的智能创可贴不仅能减少患者出门看病的次数，还能让医生及时了解病人伤口的状况。患者和医生只须下载VeCare应用，即可查阅信息。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 糖尿病 科技 国大 应用程序 研发 食阁油烟飘家中 居民：用餐时段难呼吸 开车碾死老妇 警长坐牢吊照