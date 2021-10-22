国大团队研发智能创可贴 可通过渗出液体评估患者伤口愈合状况

国大研究团队研发一款智能创可贴，利用智能传感器，通过应用对慢性伤口进行实时评估。即使患者足不出户，医生也能远程监测慢性伤口是否如期愈合。

这种名为VeCare的智能创可贴不仅能减少患者出门看病的次数，还能让医生及时了解病人伤口的状况。患者和医生只须下载VeCare应用，即可查阅信息。