国大医学组织旗下医院诊所 让病患通过应用预约并远程问诊等

国立大学医学组织旗下医院和综合诊疗所的病患今后只需一个手机应用，就能轻松完成预约、排号、远程问诊、付款和取药等服务。

这款由国立大学医学组织（NUHS）和综合保健信息系统公司（IHiS）联合推出的OneNUHS应用已在今年4月上架。应用集合了不同功能，旨在简化繁杂的程序，为组织旗下14家医疗机构的病患带来便利。