国大医学组织旗下医院诊所 让病患通过应用预约并远程问诊等 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 患有免疫系统疾病的努斯里（左）通过OneNUHS应用，与亚历山大医院慢性疾病科主任兼风湿免疫科高级顾问医生陈锦仪（右）进行远程问诊。除了远程问诊，病患也能通过同一个应用预约和付款等。（国立大学医学组织提供） 字体大小: 小 中 大 国立大学医学组织旗下医院和综合诊疗所的病患今后只需一个手机应用，就能轻松完成预约、排号、远程问诊、付款和取药等服务。这款由国立大学医学组织（NUHS）和综合保健信息系统公司（IHiS）联合推出的OneNUHS应用已在今年4月上架。应用集合了不同功能，旨在简化繁杂的程序，为组织旗下14家医疗机构的病患带来便利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 综合诊疗所 综合保健信息系统公司 国立大学 亚历山大医院 黄廷方综合医院 慢性疾病 食阁油烟飘家中 居民：用餐时段难呼吸 开车碾死老妇 警长坐牢吊照