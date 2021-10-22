李总理：地缘战略环境持续变化 五国联防应保持灵活稳定区域和平发展

除了新加坡及马来西亚，五国联防成员国还有澳大利亚、新西兰和英国。李总理昨天在视讯会议上指出，今年是这个多边防务安排的重要里程碑，它为两个年轻的东南亚国家提供重要安全保障，随着该区域安全环境发生变化，五国联防安排对成员国仍然很重要。

地缘战略环境持续变化，新出现的威胁和地缘政治演变也将颠覆人们的运作假设和预期，李显龙总理呼吁五国联防安排成员国保持灵活，同时坚定地捍卫创始原则，继续发挥确保区域和平与发展的稳定器作用。

李总理昨天（10月21日）下午以视讯方式，与马来西亚首相依斯迈沙比里以及五国联防安排（Five Power Defence Arrangments，简称FPDA）其他成员国的国防部长会面。

他发言时，对这个今年庆祝成立50周年的多边防务安排表示肯定，也感谢马国为五国联防安排50周年庆祝活动做出的出色安排。

李总理指出，今年是五国联防安排的重要里程碑，这个在英军撤离的特殊情况下成立的军事协商框架，为两个年轻的东南亚国家提供了重要的安全保障，而随着这个区域安全环境发生变化，五国联防安排对所有成员国来说仍然很重要。

除了新马，五国联防成员国还有澳大利亚、新西兰和英国。根据安排，新加坡或马国如果遭受武装袭击，各成员国须立即商讨如何应对。

李总理说：“五国联防安排是这个区域唯一具有运作要素的多边防务安排，通过联合防务地区防务系统总部（Headquarters Integrated Area Defence System，简称HQIADS），为成员国提供了重要的运作价值和培训机会。”

他也指出，HQIADS如今继续定期举行高端常规演习，让成员国的军队建立互信并增强互操作性，也提高了它作为训练和演习总部的能力。

李总理说，五国联防安排促进区域合作、建立互信和尊重国际法，通过演习、对话、举办定期专业讨论会和论坛，以及通过不断发展来应对现代防务要求，是多边军事组织应变和促进区域长期和平与稳定的绝佳典范。

李总理：疫情期间持续互动反映五国联防应变能力

他指出，五国联防安排从传统军事演习开始，扩展到海事安全、人道主义援助与救灾，以及反恐能力建设，也采取措施向区域邻国保证这是一项包容的和平防务安排，包括邀请非成员邻国当演习观察员，以及就各种活动交换意见和分享信息。

“这是一个有价值的平台，它定期将成员国的国防部长、部队首长和高级官员聚集在一起。即使疫情期间，这些互动仍在持续，强烈反映了五国联防的应变能力，以及成员国对它的重视。”

李总理重申了新加坡对五国联防的坚定承诺，并对所有成员国长期的支持表示最深切的感谢。他说：“我们可以对这项延续多年的安排集体感到自豪。”