五国联防防长重申承诺 探讨加深合作及发展新计划 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 在地缘政治局势趋向紧张的情况下，五国联防成员国的国防部长们重申对这个组织的最高承诺，以及探讨加深现有合作与发展新合作的计划，以确保组织保持相关性。由新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰，以及英国组成的五国联防，昨天（10月21日）以线上形式召开第11届防长会议。出席会议的有我国国防部长黄永宏医生、马来西亚国防部高级部长希山慕丁、澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）、新西兰国防部长埃纳雷（Peeni Henare），以及英国国防部武装部队部长希佩（James Heappey）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 五国联防安排 Five Power Defence Arrangements 黄永宏 Peter Dutton 希山慕丁 Peeni Henare James Heappey 佩尼·埃纳雷 詹姆斯·希佩 彼得·达顿 三边安全伙伴关系 AUKUS 食阁油烟飘家中 居民：用餐时段难呼吸 开车碾死老妇 警长坐牢吊照