五国联防防长重申承诺 探讨加深合作及发展新计划

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来自 / 联合早报

文 /
王凯义

发布 / 2021年10月22日 5:00 AM

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在地缘政治局势趋向紧张的情况下，五国联防成员国的国防部长们重申对这个组织的最高承诺，以及探讨加深现有合作与发展新合作的计划，以确保组织保持相关性。

由新加坡、马来西亚、澳大利亚、新西兰，以及英国组成的五国联防，昨天（10月21日）以线上形式召开第11届防长会议。

出席会议的有我国国防部长黄永宏医生、马来西亚国防部高级部长希山慕丁、澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）、新西兰国防部长埃纳雷（Peeni Henare），以及英国国防部武装部队部长希佩（James Heappey）。

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