新媒体博主徐文洁通过“小红书”账号，介绍新加坡独特的文化和生活，推荐吃喝玩乐好去处，希望能够帮助刚来或想要来新加坡的人，能更快融入本地生活。

移居新加坡多年的徐文洁（37岁）目前经营着自己的“小红书”账号，这个以她的英文名Renee（瑞内）为名的账号，不仅展现了新加坡独特的文化和生活，同时推荐吃喝玩乐的好去处，并分享徐文洁的经验和见解，吸引不少人关注。

她多年前从上海来新加坡旅行，在与朋友聚会时结识了现在的丈夫。两人一见钟情，开展了一段跨国恋爱。如今，这段感情已经开花结果，两人育有一名7­岁的女儿。

徐文洁在上海从事金融行业，有了女儿之后，她选择将生活重心放在照顾女儿上，同时不断自我提升，利用空余时间上课。她也曾代理微商产品，并由此结识了不少志同道合的朋友，让还在适应异国生活的她十分高兴。

几年前，母亲来到新加坡帮忙照顾女儿，让她有了一些闲暇时间，她便开始探索全新的领域——当新媒体博主。播音主持专业毕业的徐文洁制作了不少视频，记录了她和家人的日常，也推荐一些吃喝玩乐、爱用好物。

徐文洁的丈夫经营一家宠物学校，她也会帮忙打理学校事务。学校目前为60多只“小学员”教授狗狗的生活技能，并按照它们技能的掌握分班，也会在每个周日通过线上方式开“家长会”，让狗主和狗狗能够更好地相互配合。

从来到新加坡的一趟旅行，到如今定居生活，徐文洁花了不少时间慢慢适应环境的差异。她希望自己的视频能为刚来到新加坡的新移民提供一些实用的资讯。

“本地缺少华文博主，这让一些对英语还不是很熟悉的人很难了解和咨询。希望我的视频能够帮助刚来或者想要来新加坡的人，更快融入本地的生活。”