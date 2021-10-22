职业介绍所4万人资料遭黑客外泄

一家名为Protemps的职业介绍公司服务器遭黑客入侵，约4­万名求职者个人资料外泄。

受害者大部分是我国公民。遭泄露的资料包括身份证或护照的高清照片、履历、电话、国籍、种族、出生日期、证件号码、婚姻状况、住址，以及薪水等。

黑客组织Desorden Group本月7日在一个外国黑客论坛上发贴称，他们已在本月4日成功窃取Protemps服务器上所有的文件和数据，并通过一段视频展示部分资料作为证明，留下“仔细考虑”的威胁性文字，相信借此向Protemps索取赎金。