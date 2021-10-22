职业介绍所4万人资料遭黑客外泄 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年10月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 一家名为Protemps的职业介绍公司服务器遭黑客入侵，约4万名求职者个人资料外泄。受害者大部分是我国公民。遭泄露的资料包括身份证或护照的高清照片、履历、电话、国籍、种族、出生日期、证件号码、婚姻状况、住址，以及薪水等。黑客组织Desorden Group本月7日在一个外国黑客论坛上发贴称，他们已在本月4日成功窃取Protemps服务器上所有的文件和数据，并通过一段视频展示部分资料作为证明，留下“仔细考虑”的威胁性文字，相信借此向Protemps索取赎金。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Protemps 黑客入侵 Desorden Group PDPC 个人资料 新加坡 食阁油烟飘家中 居民：用餐时段难呼吸 开车碾死老妇 警长坐牢吊照