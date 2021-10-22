女儿遭学长性骚扰 陪读妈妈报警

陪读妈妈申诉，指11岁女儿在学校遭14岁学长性骚扰，对方传不雅照和猥亵信息，还在学校女厕裸露，为此报警追究。

王女士（50岁）近日联系《新明日报》，指女儿今年三月通过中介，到本地一所私立学校读小四，读了近半年，岂料遭学长性骚扰，影响女儿身心健康。

她表示，女儿与涉事学长早前在课外活动上结识，平时也一起玩游戏和微信聊天，岂料熟络后，对方常聊起与性相关的话题。“对方发了大量不雅照和猥亵信息，女儿出于好奇，一直都有回复，没想到对方变本加厉。”

根据女儿描述，今年8月底，她在学校食堂吃饭，发现该名学长披着外套潜入女厕。事后，由于想上厕所，女儿没多想就进入了同个厕所，当她洗手准备离开时，隔间的男生突然称“没带厕纸”，想让她递纸。

王女士表示，女儿起初拒绝，但抵不住学长苦苦哀求，结果对方打开门后，却露出了下体，还说污言秽语。

“女儿之前就看过学长3次进女厕，学长事后也给了她一些零食‘封口’。”

不过，女儿决定向老师举报，老师则称校方会处理，还让女儿去“认人”。

女士说，本想让女儿长期在本地求学，但发生骚扰事件后，一直没有获得满意答复。

“男生没道歉，我也带女儿去报警，希望校方严肃处理。”

完整报道，请翻阅2021年10月22日的《新明日报》。