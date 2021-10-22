铝管掉落受惊吓 妇女称精神受创获赔偿

一名妇女带着女儿上补习班，所住公寓刚好正在施工，结果有两个铝管从高处落在妇女面前。妇女虽没有受伤，但称承受精神创伤，起诉建筑承包商和分包商索赔，被判胜诉。

这起事件发生在2015年6月24日下午4时半，地点在Cityscape@Farrer Park公寓。

判词显示，起诉人林爱美（译音）案发时是公寓住户，当时刚好带女儿上补习班，结果走到公寓大堂时，有两个铝管从约14楼高处掉落在起诉人面前，其中一只铝管与她仅有半米的距离。

起诉人说，她因惊吓过度直接回家，事后更蒙受精神创伤，患上创伤后压力心理障碍症（Post Traumatic Stress Disorder）以及抑郁症等病状，目前仍需接受治疗。

起诉人透露，她不时会做恶梦，晚上失眠，觉得不安与烦躁，不敢走入公寓大堂。她甚至有一段时间停止工作，案发约一年后，与家人搬离事发公寓。

起诉人蒙受精神创伤，入禀法庭起诉案发时在公寓承包商Da-Cin Construction（新加坡分行）（简称DCC），以及案发时在施工的分包商3S Façade（新加坡）私人有限公司（简称3SF）。

诉方指辩方没有张贴通知，提醒居民公寓正在施工，施工地点也没有设置保护围栏。

法官在审讯后，认为辩方没有监督施工过程，违反义务，判两名答辩人需各负50%责任，赔偿数额日后再审理。

完整报道，请翻阅2021年10月22日的《新明日报》。