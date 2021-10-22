韩籍女友诬陷强奸 男大生终洗刷清白

称被韩国籍女友背叛后还被诬陷强奸，男大生遭警方调查四个月后虽讨回清白，但名誉尽毁还患上抑郁症。

目前在本地念大学的蒋先生申诉，他在国际学校就读时，认识这名韩籍女同学，两人交往两年多，期间还曾到日本、韩国、印度尼西亚、中国等国家旅游。

约一年前，蒋先生在外头遇见女友与一名男子约会，他尝试找女友问个究竟，但对方不回他的短信，还把他所有的社交媒体拉黑。

指前女友脚踏两船 分手后竟索5万元

“后来我的朋友在社交媒体看到前女友和另一个男子一起在酒店合拍的照片，她根本就是一脚踏两船，我们也就分手了。”

据他说，分手两个月后，前女友突然跟他要五万元，称这是“青春损失费”的赔偿，让他感到莫名其妙。

“她先背叛我，现在还跟我要钱，并扬言说如果不给钱，她父亲认识的高官会来对付我。”

蒋先生不理会，岂料前女友今年3月向警方报案，指蒋先生在和她交往期间强奸她，甚至对她性暴力。

他说，当时警方上门取走他的电脑、相机、手机，他也被带到警局接受调查，让他一头雾水。

“我根本没这么做，不知道她为什么要诬赖我。”

经过四个月的调查，蒋先生在7月接到警方的通知，指不会采取进一步行动，案子也已经结案，除非有新证据才会再进行审核。

“虽然讨回清白，但我的名誉都被毁了，也饱受精神折磨，患上抑郁症。”

完整报道，请翻阅2021年10月22日《联合晚报》。