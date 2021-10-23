澳洲与我国免隔离旅游料下周敲定 完成接种学生和商务旅客将率先获准入境

澳洲总理莫里森昨天宣布，新澳两国让完成疫苗接种者免隔离旅游的安排已进入最后阶段，料下周内可敲定，澳洲将开放让更多类别的签证持有者入境。这个安排也将取决于澳洲个别州的检疫限制措施。新南威尔士和维多利亚早前已宣布从11月1日起，允许完成疫苗接种的国际旅客入境，旅客入境后也不必隔离。

澳大利亚和新加坡之间的免隔离旅游安排预计将在下周敲定，完成冠病疫苗接种的两国学生和商务旅客将率先获准入境，之后再对休闲游客开放。

澳洲总理莫里森昨天（10月22日）宣布，新澳两国让完成疫苗接种者免隔离旅游的安排已进入最后阶段，料下周内可敲定，澳洲将开放让更多类别的签证持有者入境。

他指出，开放日期将同昆达士航空公司恢复从澳洲飞往新加坡航班的时间表一致。昆达士昨天宣布将在11月23日恢复从澳洲飞新加坡航班。

李总理：期待新澳恢复紧密联系

这个安排也将取决于澳洲个别州的检疫限制措施。新南威尔士和维多利亚早前已宣布从11月1日起，允许完成疫苗接种的国际旅客入境，旅客入境后也不必隔离。澳洲两大城市悉尼和墨尔本分别为这两个州的首府。

李显龙总理昨天通过面簿贴文，对澳洲将允许新加坡持签证者入境表示欢迎，并指他在莫里森今年6月到访新加坡时曾鼓励他这么做。

李总理写道：“新加坡和澳洲有稳固的经济和投资往来，民间也有友好关系。随着我们迈向冠病成为地方性流行病的未来，我期待两国能恢复紧密联系。”

交通部长易华仁也在面簿贴文说：“新澳是长期伙伴，在贸易、国防和民间交流等多方面有密切的联系。暴发冠病疫情之前，许多新加坡人会到澳洲工作、旅游或求学，反之亦然。我们期待与澳洲合作，逐步恢复两国间的旅游。希望很快就能分享更多细节。”

在墨尔本大学就读牙科学硕士二年级的许稼宜（27岁）于去年3月假期回国，但后来因澳洲宣布留学生不能入境而一直留在新加坡。虽然学校曾安排他们上网课，但由于牙科学有实际操作的环节，她只能选择暂时休学。

她说：“新澳将有免隔离旅游安排对我来说是一个好消息，校方已经和我们开会讨论情况，我随时准备回去复课。虽然当局还未公布任何具体细节，但听说每周获准入境的人数将设限，我们也还在等待详情。”

澳洲国立大学新加坡学生会会长林安苧（20岁）说：“在澳洲的留学生都希望时隔两年后能回国探望家人，但由于情况多变，我们也担心措施随时改变，以致我们无法回来，所以会先观察再做决定。”

她指出，目前修读澳洲国大课程的新加坡籍学生有约半数还留在本地，当中有些学生选择暂时休学。

澳洲于去年3月关闭国际边境，只允许澳洲公民或永久居民，和少数符合条件者入境，他们入境后须自费在酒店隔离两周。

澳洲已在10月19日与新西兰南岛开通免隔离航空泡泡，新加坡则同11个国家开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划，包括德国、文莱、韩国、加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国。