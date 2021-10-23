以本地人为核心外来人才为辅 人力部探索加强就业准证框架

人力部正在探索如何进一步完善就业准证框架，以实现为建立更坚实新加坡人核心，并以多元化外来人才为辅的目标，相关细节将在适当时候公布。

人力部昨天（10月22日）发声明回应全国职工总会和新加坡雇主联合会专业人士、经理和执行员（PME）专责小组的建议，强调政府将继续加强职场公平框架、支持本地员工就业和培训，以及通过检讨外来人力政策的方式，壮大劳动队伍中的新加坡人核心。

“政府接下来检讨人力政策、职场公平框架和支持就业的举措时，会把专责小组的建议考虑在内，并和劳资政三方伙伴紧密合作，为本地白领提供援助及保障所有员工的福祉和生计。”

陈诗龙：近期推出好几项扶助措施

去年10月设立的PME专责小组前天发布报告书，就如何强化对白领的支持，提出九项建议。这些建议包括：促进职场公平、为非自愿离职者提供失业援助和福利、确保中年白领获得更多受聘机会，以及帮助白领提升技能和争取擢升机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天也在面簿发表贴文感谢PME专责小组提呈建议，并指出劳资政合作伙伴都致力于加强职场公平以及为白领员工提供援助。

“这些建议是及时的，政府也在最近几个月为包括PME在内的本地员工，推出好几项扶助措施。”

人力部也说，职场公平为开放式的经济和包容社会奠定坚实的基础，这也是为什么劳资政三方伙伴今年7月设立职场公平劳资政委员会（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）来检讨本地职场公平性框架，包括为保障职场公平立法。

助本地人就业是政府优先任务

帮助本地人就业向来都是政府的优先任务，尤其是在冠病疫情冲击经济和劳动力市场的时候。人力部在声明中说：“全国就业理事会已经通过‘新心相连’就业与技能配套，整合就业和技能培训机会，政府最近也延长了招聘奖励计划的适用期限，以支持企业增聘本地求职者。我们会在检讨支援本地员工的措施时，将小组的建议考虑在内。”

当局也会定期检讨工作证件政策，确保外来转业人士能补充本地白领工作队伍的缺口，帮助企业为新加坡人创造良好的就业机会。政府也一直在探索如何进一步改进就业准证框架，以实现借助多元化外国劳动力建立更坚实新加坡人核心的目标。

至于PME专责小组前天重点提出的失业全国支援框架，人力部在文告中并未明确回应。