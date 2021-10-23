重返社区计划本月30日起扩大 每周3000客工可到小印度芽笼士乃

●冠病19疫情

人力部指出，过去一个月的试点计划，共有700名来自30个宿舍的客工到小印度，每次活动六小时。由于反应积极，人力部决定扩大计划，让更多完成疫苗接种的客工参加，并添多一个访问地点。

从本月30日起，宿舍客工重返社区的计划将扩大，每周可有3000名已接种冠病疫苗的客工前往小印度或芽笼士乃，活动时间延长至八小时。

客工重返社区（community visit）计划自上月13日启动，每周500名客工分三天六个时段到小印度活动。范围涵盖客工喜欢去的多个地点，包括竹脚中心、维拉玛卡里雅曼印度庙、安古利亚回教堂，以及慕斯达法商场等。

人力部昨天发文告说，过去一个月的试点计划，共700名来自30个宿舍的客工到实龙岗小印度，每次活动六小时。大多数客工对行程和安排满意，但希望有更长活动时间及更大活动范围。

客工在外出前后须接受抗原快速检测（ART），迄今没有人的冠病检测呈阳性。

由于反应积极，人力部决定扩大计划，让更多完成疫苗接种的客工参加，并添多一个访问地点。10月30日起，每周最多3000名已接种疫苗的客工能前往小印度和芽笼士乃，每次八小时。

试点计划只让没有确诊病例的宿舍参与，如今没有病例的宿舍楼也能报名参加外出计划。参与计划的宿舍须有良好的安全生活措施且客工疫苗接种率高，客工外出当天得进行ART。

人力部将观察客工重返社区的情况，并在适当时评估未来进一步扩大计划的可能。

已接种客工无须事先检测

可每周三次到休闲中心

住在榜鹅S11宿舍的孟加拉客工萨杜杰（31岁）约一年前到我国工作，之前曾几次来新旅游。疫情暴发使得他有一年多没去小印度，上个月15日参加试点计划时，终于能体验正常外出的生活，让他心情愉快。

“我当时非常开心，终于吃到家乡菜、到回教堂祈祷、买首饰、走访社区和见朋友。不过我们时刻以大群形式活动，有点约束。我希望团队能缩小、活动时间延长，并有机会到小印度以外的商场及海边等景点逛逛。”

另一方面，客工前往休闲中心的条例也放宽，方便客工使用设施。从本月30日起，完成疫苗接种者每周能去客工休闲中心三次，无须事先进行ART。

未接种疫苗的客工也能每周前往三次，但他们的轮流定期检测或去之前的ART结果须呈阴。

S11资本公司董事经理谢志光受访时说，客工平时在宿舍内得遵守严格的安全管理措施，只有因工作或必要差事才能向人力部申请离开宿舍。“住在宿舍的客工能像一般民众一样与朋友在社区场所活动，必定非常开心。”