马国开车入境者特定停车场将设在武吉巴督 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 位于泛岛快速公路武吉巴督高架桥附近的武吉巴督重型车停车场旧址，将改为特定用途停车场，供从马来西亚开车入境者在前去履行居家通知前停放车辆。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 武吉巴督重型车停车场旧址将改为特定用途停车场，让从马来西亚开车入境者停放车辆，再开始履行居家通知。开车入境者从关卡到特定停车场的这段时间，也将携带追踪器以便当局确定行踪。交通部本月21日在政府电子商务网站GeBIZ招标，物色能设立和运营特定停车场的承包商，合同为期一年。招标文件显示，承包商须在位于泛岛快速公路武吉巴督高架桥附近的武吉巴督重型车停车场旧址，设置安全围栏、通关闸门、进出车辆登记区，以及监控摄像头等设施。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 交通部 总统府屠妖节开放日 公众须上网申请门票 疏忽驾驶撞死老妇 警官判监两周吊照五年