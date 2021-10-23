马国开车入境者特定停车场将设在武吉巴督

武吉巴督重型车停车场旧址将改为特定用途停车场，让从马来西亚开车入境者停放车辆，再开始履行居家通知。开车入境者从关卡到特定停车场的这段时间，也将携带追踪器以便当局确定行踪。

交通部本月21日在政府电子商务网站GeBIZ招标，物色能设立和运营特定停车场的承包商，合同为期一年。招标文件显示，承包商须在位于泛岛快速公路武吉巴督高架桥附近的武吉巴督重型车停车场旧址，设置安全围栏、通关闸门、进出车辆登记区，以及监控摄像头等设施。