黄循财线上参与APEC财长会议 强调我国将建设绿色金融能力

与许多经济体一样，新加坡决心从冠病疫情中变得更强大、实现更可持续的发展。我国因此正在更新国内政策，以建设绿色金融能力，并通过“绿色金融行动计划”催化具气候抗御能力的投资。

财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织（APEC）财长会议。他发言时重点放在绿色金融，强调我国将同亚太经济体在内的多边伙伴合作，通过一致的披露标准和分类法来释放私人资本。