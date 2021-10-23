黄循财线上参与APEC财长会议 强调我国将建设绿色金融能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织财长会议，强调我国对建设绿色金融能力的重视。（取自黄循财面簿） 字体大小: 小 中 大 与许多经济体一样，新加坡决心从冠病疫情中变得更强大、实现更可持续的发展。我国因此正在更新国内政策，以建设绿色金融能力，并通过“绿色金融行动计划”催化具气候抗御能力的投资。财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织（APEC）财长会议。他发言时重点放在绿色金融，强调我国将同亚太经济体在内的多边伙伴合作，通过一致的披露标准和分类法来释放私人资本。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚太经合组织财长会议 绿色金融 总统府屠妖节开放日 公众须上网申请门票 疏忽驾驶撞死老妇 警官判监两周吊照五年