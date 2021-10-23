黄循财线上参与APEC财长会议 强调我国将建设绿色金融能力

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来自 / 联合早报

文 /
杨浚鑫

发布 / 2021年10月23日 5:00 AM

财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织财长会议，强调我国对建设绿色金融能力的重视。（取自黄循财面簿）
财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织财长会议，强调我国对建设绿色金融能力的重视。（取自黄循财面簿）

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与许多经济体一样，新加坡决心从冠病疫情中变得更强大、实现更可持续的发展。我国因此正在更新国内政策，以建设绿色金融能力，并通过“绿色金融行动计划”催化具气候抗御能力的投资。

财政部长黄循财昨早通过视讯出席亚太经济合作组织（APEC）财长会议。他发言时重点放在绿色金融，强调我国将同亚太经济体在内的多边伙伴合作，通过一致的披露标准和分类法来释放私人资本。

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