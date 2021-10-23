过去两周 24人和24餐饮场所违反防疫措施被罚

过去两周，有24人和24个餐饮场所因违反安全管理措施被罚，其中有15个餐饮场所被令暂停营业，九个被罚款。

永续发展与环境部昨天发文告说，执法单位自10月9日起检查了超过1000个餐饮场所和3700多人，发现一家食肆违反疫苗接种差异化的安全管理措施，未能检查与确保进入店内或在堂食的食客已完成接种。

这家食肆是位于加东购物中心的Katong Eating House，它被令从本月15日起暂停营业至24日，为期10天。

14家食肆则因触犯安全管理措施，例如未遵守顾客人数限制、没确保各组顾客之间保持至少一米距离、允许唱歌和敬酒等活动而被令停业至少10天。

当中，实龙岗中通道的Drinks at Wan Jin Eating House因没有减少顾客和员工之间的接触，也多次没确保各组顾客之间保持至少一米距离，加上曾违例，被令自本月17日起停业20天，直到11月5日。

其他重犯且须停业20天的业者包括De Boss House和Pink Whale。

此外，芽笼路的Shi Hao Mala因允许食客自取食物和未能采取适当程序进行顾客追踪工作等违规行为，不仅须停业10天，还被罚1000元。

屠妖节将至

小印度一带加强执法行动

另外有九家食肆接到至少1000元的罚单，违规行为包括允许客人唱歌以及未确保客人之间保持至少一米距离等。

当中，位于柏龄大厦的Yellow Goldenland是重犯，被罚2000元。

永续部提醒公众应严格遵守安全管理措施。当局将对违例的餐饮业者与个人采取严厉行动，包括吊销执照。

文告也指出，屠妖节即将来临，预料有更多公众前往小印度，因此政府会在那里实施额外的安全措施，包括确保商家摆放的商品不会占据人行道，并会在一些时段关闭甘贝尔巷（Campbell Lane）和实龙岗路交界处的人行道。

当局会从本月29日至31日的傍晚6时至凌晨1时，以及11月3日傍晚6时至隔天凌晨2时关闭该人行道。

为了避免店内出现过度拥挤的情况，一些商家将延长营业时间。有关当局也会在节庆前夕加强小印度一带的执法行动。

当局呼吁访客保持警惕、遵守安全管理措施，尽可能在非尖峰时段到访小印度。年长者下来几周也应减少外出，继续避开人多的地方。