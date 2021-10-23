与淡马锡理工合作 空军部队为技术员推出工读计划 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 空军技术员马赫德什是首批参与空军与淡马锡工院开办的工读文凭课程的学员，他将能考取宇航工程专业文凭。（国防部提供） 字体大小: 小 中 大 一边在空军部队服役、担任飞机维护员，一边在理工学院修读为期两年半的专业文凭课程，透过一项新的工读计划，目前或即将服役的工艺教育学院毕业生不仅可在军中学以致用，军中的训练也能计入文凭学分。新加坡空军部队与淡马锡理工学院合作推出工读专业文凭课程，全职国民服役人员只要完成两个单元文凭（modular certificate），就可获得工读文凭（Work-Study Certificate）。之后，再完成三个单元文凭，则能获该理工院颁发的宇航工程专业文凭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国防部 理工学院 国民服役 淡马锡理工学院 新加坡空军部队 航空业 总统府屠妖节开放日 公众须上网申请门票 疏忽驾驶撞死老妇 警官判监两周吊照五年