与淡马锡理工合作 空军部队为技术员推出工读计划

一边在空军部队服役、担任飞机维护员，一边在理工学院修读为期两年半的专业文凭课程，透过一项新的工读计划，目前或即将服役的工艺教育学院毕业生不仅可在军中学以致用，军中的训练也能计入文凭学分。

新加坡空军部队与淡马锡理工学院合作推出工读专业文凭课程，全职国民服役人员只要完成两个单元文凭（modular certificate），就可获得工读文凭（Work-Study Certificate）。之后，再完成三个单元文凭，则能获该理工院颁发的宇航工程专业文凭。