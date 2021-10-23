涉毛广岛炼油厂偷油案 公司前董事经理加控40控状

涉及本地历来最大规模的毛广岛炼油厂偷油案，海运贸易公司前董事经理去年被控一项接收赃物控状后，昨天被加控40项控状，指他在三年内以近84万元贿赂三个油船员工，让他们留在国外避开警方调查。

根据贪污调查局和警方联合发的文告，胜德海运贸易公司前董事经理白敬平（58岁）、其妹妹白月梅（53岁）和王伟成（50岁）昨天被控上庭。

白氏兄妹被指涉及2017年最大规模的毛广岛炼油厂偷油案，两人去年各被控一项接收赃物控状。白敬平被指串谋收取总值140万美元（约189万新元）、约2916公吨的燃油，而白月梅涉嫌串谋收取总值37万美元（约50万新元）、约751公吨燃油。

白敬平昨天被加控30项行贿和10项妨碍司法公正的控状，指他在2018年至今年初，安排三名油船职员离开新加坡，以避开警方调查上述偷油案。

他也被指在妹妹、王伟成和其他人的协助下，以83万9540元贿赂三名油船职员，作为三人留在国外躲避调查的报酬。

另外，白敬平也涉嫌指示王伟成通知三名油船员工，销毁可能存有干案证据的手机，并指示王伟成向警方谎称不清楚三名员工的下落。

至于白月梅，她被加控九项协助行贿的控状，指她在2018年至今年初108次协助贿赂三名油船员工。

相信是其中一名员工亲戚的王伟成则涉嫌36次协助行贿该名员工，他因而被控三项抵触防止贪污法令的控状。庭上没揭露白月梅的职衔，以及王伟成是不是公司职员。

控辩双方昨天针对白敬平的保释金展开超过两个小时多的舌战。

控方指出，当局取得白敬平车内的行车记录器录像，内容显示他去年9月听闻警方会找他问话后，特意指示司机开车兜圈，显然不愿配合调查。

他也被指多次坚称不知三名员工下落，直到被查问关于贷款事宜时，才改口称自己突然记起这件事。控方为此认为白敬平可能会在保释期间作出妨碍调查的举动，要求法官撤销让他保释。

律师反对控方所指，称白敬平曾拒绝借贷给三名员工，是他在峇淡岛的亲戚答应贷款给三人，因此这笔钱与他无关。

律师也说，白敬平去年9月刚好需要参加会议，并没有刻意避开调查，实际上他全盘否认干案，也已准备好打这场官司，加上他需要照顾病重的妻子，没有弃保潜逃的可能，要求法官继续让白敬平保释。

法官后来批准让白敬平保释，控方跟着要求将保释金从30万元提高至150万元，而律师要求增至50万元。

法官批准被告

以100万元保释

法官最终允许白敬平以100万元保释在外。控方表示保留权力检讨是否要针对白敬平获释提出上诉。

白敬平和妹妹的案件分别展期至本月29日和27日进行审前会议，王伟成的案展至11月19日过堂。