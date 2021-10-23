以大自然为主题 鼓励国人学习环保 蔡厝港图书馆增设室内花园和展示区

图书馆的第一层除了陈列各种不同书籍，也增设“绿色树丛”展示区。第二层的幼儿图书区使用玻璃让自然阳光透入，还设有本地首个室内公共图书馆花园。

蔡厝港公共图书馆在翻新两年多后下周重开。图书馆从原本的一层扩建至两层，并增设本地首个室内公共图书馆花园和展示区。

设在第一乐广场（Lot One Shopper's Mall）的图书馆从四楼扩建至五楼后，总面积3000平方米。蔡厝港公共图书馆经理朱盈莹说，团队参考附近居民的意见反馈，通过科技和设计的结合，将更多大自然元素和社区空间融入图书馆的环境中。

图书馆的主题是“（重新）爱上大自然”，在第二层的幼儿图书区使用玻璃让自然阳光透入，还设有本地首个室内公共图书馆花园，让公众可在怡人环境中放松身心，休闲阅读。

图书馆的第一层除了陈列各种不同书籍、杂志和漫画等，也增设“绿色树丛”展示区。该展示区包括一个水培植物展示柜，可用于举办不同社区活动，培养公众对都市农业和粮食充足的了解和兴趣；气候行动聚乐站则展出有关气候变化的实时信息，包括天气预报、空气质量和生态动向等，鼓励公众采取行动减少碳足迹，保护环境。

展示区也通过使用增强实境技术打造虚拟学习步道，让访客与本地的野生和自然环境近距离“接触”。

展示区由凯德集团的凯德希望基金赞助50万元打造。

图书馆联合不同机构举办环保主题社区活动

蔡厝港公共图书馆除了设施的提升，也将联合不同机构举办各种自然、生态和可持续发展方面的社区活动。图书馆将在11月12日至14日举办绿色市场（The Green Market），邀请专家和业者探讨食品科技在本地的发展。公众也可上网报名参与各种线上和线下的相关活动。

联办绿色市场的亚洲持续论坛（Asian Sustainability Forum）共同创办人郑伟明说：“公共图书馆是我国重要的社区空间，好比土壤，可以让我们接触公众，将环保意识培育发芽并茁壮成长。”

国家图书馆管理局总裁黄子鹏说：“公共图书馆有助推广社区积极学习、掌握资讯。配合蔡厝港公共图书馆的环保主题，我们希望不同背景的人可以聚集在这里，学习如何保护环境。”

蔡厝港公共图书馆也推行首个延长服务时间计划，让公众在图书馆开放前两小时和闭馆后一小时，以及公共假日和三个公假（圣诞节、元旦和农历新年）的前夕使用部分设施。公众只需在四楼图书馆入口处扫描证件，便可进入静阅区与自习和多媒体区。