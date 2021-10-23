墨西哥亡灵节展览 免费开放至11月2日 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 亡灵节展览设立了一个中央金字塔，四周陈列了墨西哥独特的食品、花卉和神明等。（国家博物馆提供） 字体大小: 小 中 大 墨西哥驻新加坡大使馆连续第二年与新加坡墨西哥协会和墨西哥裔社群联手，在国家博物馆推出墨西哥亡灵节展览。有鉴于去年展览十分受公众欢迎，今年的展览开放时间将延长至11月2日，并向本地公众免费开放。一年一度的亡灵节（Day of the Dead）是墨西哥的重要传统节日，这个节日承袭印第安人习俗。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 墨西哥 新加坡 西班牙 展览 印度 本地 亡灵 传统 文化 死亡 国家博物馆 清明节 孩子 万圣节 灾难 大使馆 习俗 土著 免费 辣椒 友谊 猩猩 西方 时间 金字塔 推出 成人 气氛 女神 传统节日 360 疾病 总统府屠妖节开放日 公众须上网申请门票 疏忽驾驶撞死老妇 警官判监两周吊照五年