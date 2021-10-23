墨西哥亡灵节展览 免费开放至11月2日

墨西哥驻新加坡大使馆连续第二年与新加坡墨西哥协会和墨西哥裔社群联手，在国家博物馆推出墨西哥亡灵节展览。有鉴于去年展览十分受公众欢迎，今年的展览开放时间将延长至11月2日，并向本地公众免费开放。

一年一度的亡灵节（Day of the Dead）是墨西哥的重要传统节日，这个节日承袭印第安人习俗。