国大吉宝联合开发 区域供冷系统节能技术

一项区域供冷系统的新技术，不仅让现有区域供冷系统储存更多能源，还有助节省成本和提高系统的能源效率。

这项由新加坡国立大学和吉宝企业旗下吉宝区域供热供冷私人有限公司（Keppel DHCS）联合设计与开发的全新热能存储（Thermal Energy Storage）技术方案，采用了新型相变材料（Phase-Change Material）。相变材料的特性在于它会通过液态和固态转换的过程，储存和释放冷能。储存起来的冷能会在区域供冷系统中逐渐释放出来，从而缓解商业建筑在冷能供应方面的尖峰需求。