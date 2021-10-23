国大吉宝联合开发 区域供冷系统节能技术 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 一项区域供冷系统的新技术，不仅让现有区域供冷系统储存更多能源，还有助节省成本和提高系统的能源效率。这项由新加坡国立大学和吉宝企业旗下吉宝区域供热供冷私人有限公司（Keppel DHCS）联合设计与开发的全新热能存储（Thermal Energy Storage）技术方案，采用了新型相变材料（Phase-Change Material）。相变材料的特性在于它会通过液态和固态转换的过程，储存和释放冷能。储存起来的冷能会在区域供冷系统中逐渐释放出来，从而缓解商业建筑在冷能供应方面的尖峰需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学 能源 区域供冷系统 总统府屠妖节开放日 公众须上网申请门票 疏忽驾驶撞死老妇 警官判监两周吊照五年