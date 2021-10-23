野猪夜夜楼下等吃 居民被指无惧喂食

野猪夜夜到武吉班让组屋区觅食，有居民不仅不畏惧还从窗口丢食物喂食，野猪只需在组屋楼下等着就可吃大餐！

女网民Mardiana Bte Mohamad在面簿网页Complaint Singapore上贴文，申诉她居住的组屋区，最近几乎每个晚上都有一只野猪在组屋附近出没，到处“趴趴走”觅食。Mardiana的贴文没有注明组屋区的具体地点，但记者根据视频判断出这是在武吉班让的万吉路组屋区。

根据Mardiana上载的视频，这只身材壮硕的野猪在组屋附近的公园出现，在草坪上到处张望，还往人行道旁的沟渠认真嗅了嗅，相信在找食物吃。

长达14秒的视频画面中未见其他野猪，相信这只野猪是独自到组屋楼下觅食。

Mardiana指野猪的出现不仅没让居民感到惊慌，有些居民还从楼上丢食物下来喂野猪，“野猪每次在同样地点，几乎每晚等待食物‘端上桌’。”不过，Mardiana并没捕捉到居民丢食物的画面。

贴文引来超过140条留言，多数人斥责丢食物喂野猪的居民，指这些食物不仅影响野猪的健康，也很可能引导野猪一直回到组屋区觅食，若野猪被激怒，可能对居民造成威胁。

有网民呼吁女网民马上通知当局和关爱动物研究协会（ACRES），让专业人士安全地将野猪带走，以确保野猪和居民的安全。

完整报道，请翻阅2021年10月23日《联合晚报》