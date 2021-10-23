2泰拳手卖泰国餐 亏损五位数不言弃

两职业泰拳选手在市中心开泰拳馆和卖泰国餐，泰国餐档口开业不久遇上高警戒解封第二阶段，如今又碰上两人堂食限制措施，生意下降八成，亏损五位数。

32岁的郑敏辉与29岁的黄来福是两名职业泰拳选手，两人因泰拳而结识，并于2017年开了泰拳馆。今年2月，两人还在市中心的咖啡店开了一个泰国餐档口。

没有任何餐饮业经验的郑敏辉说：“我要感谢妈妈从小教我做饭。另外，我常常往返泰国学泰拳，也因此认识了我的干妈，她教我煮泰国餐。在疫情阻断期间，我常常在家煮饭，而家人朋友后来尝过后，都告诉我煮得很好吃，因此我受到鼓舞，决定开档。”

与好友黄来福商量后，没想到他的父亲也有独特的泰国食谱秘笈，因此两人决定一起做生意。

虽然食物地道独特，档口一开始生意也不错，但开业才几个月就遇上高警戒解封第二阶段，在政府禁止堂食后，他们的生意掉了八成。

“我们的档口在市中心，大家还在居家办公，因此即使做送餐生意也很难。”

本地最近又进入稳定疫情阶段，堂食人数上限为两人，且未接种疫苗者不能堂食。他表示如今的中央商业区在下午2时后就基本是个“鬼城”。

他们说，由于他们在私人咖啡店开档，因此不像环境局管理的熟食中心小贩一样收到很多政府的补助。“我们每个月的成本约一万元，近几个月都是亏钱，大约五位数。”

不仅如此，两人的泰拳馆生意也受影响。“我们有20%的学员是法国、日本的外籍人士，他们在本地工作，但疫情后不少学员选择回家。”

不过，两人并不打算放弃。“我们相信之后本地逐步解封，生意应该会恢复。”

完整报道，请翻阅2021年10月23日的《新明日报》。