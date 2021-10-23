女佣对着镜头大跳性感舞 也让轮椅嫲露脸

又一起！年轻女佣让坐轮椅的阿嫲在TikTok视频中露脸，在她面前大跳性感“中枪舞”，阿嫲一脸茫然，视频出街后，引发一众网友炮轰。

近日一段TikTok视频在网上流传，一名年轻女佣对着镜头性感热舞，却擅自让一旁坐着轮椅的雇主阿嫲也露面，网友谴责女佣失职，也曝光了老雇主的隐私。

据视频画面显示，这名年约20多岁的女佣身穿背心和紧身黑短裤，露出白花花的大腿，随着音乐卡点，性感舞出时下TikTok爆火的“中枪舞”。

背景中一位阿嫲坐在轮椅上，她的嘴巴微张，表情呆滞，一动不动。

女佣随着音乐出现在画面中，她手按在阿嫲腿上或扶着阿嫲的手，身体随着音乐舞动。

最令人不齿的是，她过后对着阿嫲的方向，大幅度抖臀，动作很不雅观。

女佣最后还双手托住阿嫲的颈项，将她的身体向前推动；最后女佣看向镜头，整个视频才结束。

全程中，阿嫲保持着同一个动作和表情坐在轮椅上，让人不禁猜想阿嫲是否清楚当下发生了什么，相信她自己也不懂会在视频中露面。

视频出街后，引发众网友谴责，大家纷纷批评这名女佣的行为，希望雇主将女佣的失职行为采取行动。

《联合晚报》今年4月也曾报道，武吉巴督出现一群年轻女佣，天天在组屋楼下相聚跳舞和拍Tik Tok短视频，她们把行动不便的老雇主“晾在”一旁，还让小雇主“自由活动”完全不照顾，老雇主尿急要上厕所也不准。

记者当时辗转找到其中一名25岁的女佣，她称自己趁送坐轮椅的老雇主去疗养院和接他回来时，才和其他女佣聚集。

她坦言自己有错，表示以后会注意自身行为。

事件曝光后，也有雇主得知女佣疏于照顾八旬父亲后，已决定解雇女佣。

完整报道，请翻阅2021年10月23日的《联合晚报》。