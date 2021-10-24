明年起须完成接种才能返回工作场所 未打疫苗者要先自费检测

劳资政三方伙伴也更新了工作场所冠病疫苗接种指导原则，未接种员工如果无法在家工作，雇主可以调整他们的工作岗位、要求休无薪假，或在别无选择的情况下终止聘约。

明年1月1日起，只有完成冠病疫苗接种、过去270天里从冠病康复，或出于健康原因无法接种疫苗的员工，才能返回工作场所办公。

未接种疫苗的员工须进行活动前检测（Pre-Event Testing），并取得阴性结果，才能回返办公地点，他们也须自行承担检测费用，检测也得在工作时间之外进行。

根据早前报道，活动前检测的有效期为24小时，可在全岛各地的25家快速检测中心通过抗原快速检测（ART）方式进行，每次检测的费用为15元。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇，昨天（10月23日）在记者会上做出这项宣布时强调，居家办公仍是既定模式，但当局意识到一些员工必须不时返回工作场所。他也呼吁雇主鼓励未接种疫苗的员工尽快施打。

劳资政三方伙伴昨天傍晚也更了新工作场所冠病疫苗接种指导原则。

未接种员工如果无法在家工作，雇主可以调整他们的工作岗位、要求休无薪假，或在别无选择的情况下终止聘约。

指导原则规定，未接种疫苗员工可以在家工作，但考虑到绝大多数员工最终将更频繁地回返工作场所上班，未接种员工长时间“缺勤”有可能影响他们个人、小组或机构的表现。

雇主也可以调整未接种员工的工作岗位，让他们从事可以在家里完成的工作，并将员工薪酬调整到与新职责相称的水平。此外，雇主也可以要求这些员工休无薪假，或者在别无选择的情况下，根据雇佣合同终止聘约，但得提前发出通知。

根据指导原则，在这种情况下解雇不能回返工作场所的员工不会被视为不当解雇。

至于那些因为健康原因无法接种疫苗的员工以及孕妇，劳资政三方伙伴呼吁雇主在可行的情况下安排他们在家工作，而且不要因为这一安排影响后者的评估表现。

不过，劳资政三方伙伴也强烈鼓励孕妇接种疫苗。

“延后接种疫苗的孕妇如果感染冠病，出现并发症的风险更高。孕妇或许应咨询妇产科医生，了解接种疫苗的优点和风险。”

七成企业全员完成接种

人力部和卫生部昨天傍晚联合发出的文告也指出，我国有七成企业全员完成疫苗接种，未接种疫苗的11万3000名员工当中，大约1万4000名是60岁以上年长者，只有一小部分出于健康原因无法接种。

当局强调，60岁以上年长者感染冠病时出现重症或死亡的风险非常高。“劳资政三方伙伴也吁请未达到100%员工疫苗覆盖率的雇主，鼓励员工接种疫苗。”

雇主明天（25日）上午9时之后可以使用CorpPass登陆https://go.gov.sg/percentvaccinated查询员工接种率。