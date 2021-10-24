被一些国家列为高风险 王乙康：不影响我国谈商旅游走廊计划

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月24日 5:00 AM

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近期有些国家把新加坡列为冠病高风险国家，不过这不会影响我国与其他国家洽谈开通疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）。

过去一周，美国和德国先后提高对新加坡的旅游警戒水平。针对这点，卫生部长王乙康昨天在记者会上答复媒体提问时说，接种者旅游走廊计划不会因此受影响。他指出，这些国家是对自己的国民发出旅游劝告，通知他们新加坡目前的冠病病例较高，提醒他们到访时做好防疫措施，但这不会影响通过旅游走廊计划出国的新加坡人或本地居民。

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