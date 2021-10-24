被一些国家列为高风险 王乙康：不影响我国谈商旅游走廊计划 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 近期有些国家把新加坡列为冠病高风险国家，不过这不会影响我国与其他国家洽谈开通疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane）。过去一周，美国和德国先后提高对新加坡的旅游警戒水平。针对这点，卫生部长王乙康昨天在记者会上答复媒体提问时说，接种者旅游走廊计划不会因此受影响。他指出，这些国家是对自己的国民发出旅游劝告，通知他们新加坡目前的冠病病例较高，提醒他们到访时做好防疫措施，但这不会影响通过旅游走廊计划出国的新加坡人或本地居民。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 接种者旅游走廊 抗疫跨部门工作小组记者会 澳大利亚 美国 德国 冠状病毒19 动胃造口手术住院近一个月 男子申诉医院疏忽 义顺胡姬园公寓断水数小时