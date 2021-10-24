促进永续发展有卓越贡献 太阳能专才潘凌峰获颁南洋校友成就奖

获得最高荣誉南洋卓越校友奖的分别是新加坡书法家协会会长陈声桂教授、瑞士工业企业苏尔寿公司首席财务官李锦霞、尼克夏会计事务所总裁陈颂国，以及印度尼西亚内政部长狄托博士。

20年前大学毕业后跟随父亲从事太阳能板制造，星生能源集团首席执行官兼联合创始人潘凌峰10年后和校友自立门户，逐步将企业打造为东南亚发展最快的清洁能源供应商之一。