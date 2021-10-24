促进永续发展有卓越贡献 太阳能专才潘凌峰获颁南洋校友成就奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年10月24日 5:00 AM 我国近年致力于走能源转型，争取在本世纪下半叶实现零碳排放。潘凌峰表示，若光靠我国自身发电，这一目标不容易实现，集团未来几年将着重参与到亚细安跨国电网项目中，推动绿色发电。跨国电网也是我国接下来的四大电力来源之一。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 获得最高荣誉南洋卓越校友奖的分别是新加坡书法家协会会长陈声桂教授、瑞士工业企业苏尔寿公司首席财务官李锦霞、尼克夏会计事务所总裁陈颂国，以及印度尼西亚内政部长狄托博士。20年前大学毕业后跟随父亲从事太阳能板制造，星生能源集团首席执行官兼联合创始人潘凌峰10年后和校友自立门户，逐步将企业打造为东南亚发展最快的清洁能源供应商之一。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋校友奖 NTU 潘凌峰 Sunseap 星生能源 动胃造口手术住院近一个月 男子申诉医院疏忽 义顺胡姬园公寓断水数小时