双11将至 今年有哪些新“玩家”？

又是一年双11购物季。

但今年的双11“战场”似乎与往年不同。

除了土生土长的本地电商平台Shopee和Lazada，更多海外电商品牌也加入今年的双11战局。从中国的淘宝、京东到美国的亚马逊，有的免运费，有的拿出相同折扣力度，有的主打特定领域……都拿出了各自的“杀手锏”，瞄准潜力巨大的本地电商市场。

淘宝：满¥299免费集运

在诸多新玩家中，双11购物节首创者淘宝（包括天猫在内）给出的优惠简单直接：订单满299元（人民币，下同，约63新元）免费官方集运。

2020年11月12日，天猫宣布双11当日的总成交额达人民币4982亿元（约合新币1050亿元）。（档案照）

一直以来，想尝试淘宝的本地用户，最大的一个困扰就是，货品无法从淘宝直接寄来新加坡。

为了解决这个问题，一批新中之间的集运公司就此诞生。有了集运公司后，在淘宝上购买的货品会先从店家寄往中国的集运点，由集运公司打包后，再空运或海运来新加坡。整个过程耗时几天到一个月不等，且需买家承担集运费用（一般根据重量计算，5公斤的货物运费约15新元）。

据留学新加坡的中国学生小张回忆，她用过的集运平台不下十家，“最开始费用很高，后来集运公司越来越多了，价格就便宜了一些。”

在新加坡本地电商出现后，凭借着免运费、运输时间相对更短，以及平台成立初期的高频高额补贴，成功将一部分淘宝用户分流。

一些中国品牌为了打开海外市场，也会在Shopee、Lazada等本地电商平台开店，而且往往一开始都走的是低价路线，价格甚至比淘宝更低。根据小张的亲身体验，中国一知名品牌的连衣裙，在淘宝天猫旗舰店上的价格是400元（约84新元），而在Lazada上的价格仅为20新元。

小张的例子不是个案。百度搜索“跨境电商”四个字，相关搜多结果就有1亿个，且有相当多关于跨境电商实际操作的介绍。

在价格和运费都渐渐失去优势的情况下，淘宝的策略就是：开通官方集运，且订单满299元（约63新元）免集运费。为了吸引本地用户，淘宝还推出了绑定本地银行卡的优惠活动。

对于网购经验丰富的小张来说，虽然本地电商时常能“捡到便宜”，但淘宝的免费集运的确很有吸引力，“本地电商平台搜不到的东西，就可以在淘宝上买，算是多一种选择。”

京东：配送全球

以电子产品和图书为主打业务的京东，今年也开通了官方配送至新加坡。

本地用户除了可以享受到和中国用户一样的双11大促力度，还能享受到运费补贴。

不同于淘宝的满额免运费，京东集运费从28元（约5.9新元）起。但新用户可以拿到188元（约42新元）的新人大礼包和50元（约10.5新元）的运费券优惠。

京东“出海“，也遇到和淘宝一样的运输问题。自2018年起，京东就开始规划全球配送业务。

2018年9月，京东在泰国的智能物流中心正式建成时，曾作出承诺，让曼谷的用户也可以体验“上午下单，下午送达”。

同时，京东还提出要在全球建立三十个核心供应链节点，实现48小时中国通达全球。

截至目前，京东已在包括我国在内的全球16个国家和地区开通配送服务。

亚马逊：主攻生鲜市场

生鲜赛道，今年双11的竞争也会格外激烈。

2019年，新加坡版亚马逊（Amazon.sg）在本地正式上线。在其他品类相对饱和的情况下，亚马逊主打生鲜市场，承诺“Amazon Fresh”两小时送达，吸引了不少本地消费者网上购买新鲜食品和日用品。

位于本地的亚马逊生鲜仓库。（档案照）

看到了疫情之下网购生活必需品的需求增加，本地传统超市和电商平台同样开始往生鲜市场发力。目前本地各大超市均开通线上购买渠道，Shopee旗下的Shopee Supermarket也于今年4月成立。

为了保住生鲜市场，亚马逊一方面是将生鲜板块放在了本地主页非常显眼的位置，另一方面，就是同本地电商一起，加入双11战场。

虽然亚马逊官网暂未公布双11促销力度，但就往年的情况看，今年的战况只会更加激烈。

食品生鲜之外，亚马逊的另一个亮点是可以让本地用户轻松买到来自美国的商品。本地亚马逊网站上，有一个专门的分类就叫“来自美国亚马逊”（From Amazon U.S.)。

运费方面，成为亚马逊Prime会员（每月2.99新元），就可以享受本地所有订单免运费，以及60新元以上的国际订单免运费。

Shopee、Lazada：每年一次到每月一次

与中国电商平台拉长双11战线，提前半个月开始预售相比，本地的电商平台确实显得有点“静”了。

打开Lazada手机应用，并不能直接看到与双11相关的促销信息。打开Shopee手机应用，虽然有一个和双11相关的弹出，但仍不似淘宝那样，满屏的双11气息。

是本地电商平台不重视双11？

其实不然。不同于淘宝一年一次的双11，本地电商开启了一月一次的“同数字促销”。从1月1日、2月2日到12月12日，每个月都有一次非常大的折扣力度，相当于每个月都有一次“双11”。

这样的安排对于用户来说，省去了时刻关注促销信息的麻烦，不用去记“年货节”、“家具节”、“女生节”等各种促销的不同日期，只要在每个月特定的那一天购买即可。

对于平台来说，不光增加了吸引更多顾客的可能性，也能和用户之间形成默契，省去营销经费。

因此，与其说是今年的双11没那么热闹了，不如说是网购促销常态化了。

去年双11过后，能者快递（Ninja Van）公司员工正在分拣包裹。（档案照）

选择多元化

除了网购促销更频繁，本地网购呈现出的另一个特点是选择多元化。

在本地电商平台和上文列出的海外电商平台之外，本地用户还有很多选择。

按网购的门类，可以找到专门的服饰类网站、电子产品网站和护肤美妆产品网站等。每一个门类下还可以找到单独一个品牌的网站。

本地的购物中心也有推出各自的网购平台，如美罗的metro.com、董氏的tangs.com、高岛屋的takashimaya.com，就连樟宜机场都有自己的ishopchangi.com。

对于广大购物者来说，选择多元化意味着网购时也能货比三家，也有更大的机会买到更便宜的商品。

当然，对于电商平台来说，选择多元化也伴随着去平台化。要用什么继续将用户留在平台上购物？更大的优惠力度，更多的补贴，更快的物流速度，还是更好的售后服务？

在内外劲敌的双重夹击下，相信对于本地的电商平台来说，既是压力，也是动力。