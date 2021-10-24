阿叔群聚赏鸟 居民申诉太吵

组屋底层成赏鸟聚集处，居民申诉太吵，爱鸟叔无奈叹：“如过街老鼠，无处可去”。

热心读者陈先生（60岁）拨电《新明日报》24小时热线通报，每逢周末及公共假日，一群阿叔就会违例聚集在盛港安谷连路第303C座组屋底楼赏鸟。

“他们会从早上7时聚集到中午12时，每次都有十多二十人，每个人都会携带超过一个鸟笼。这样的情况已持续半年，我向有关当局投诉也没改善。”

忧提高染疫风险

他表示，除了鸟儿齐鸣让人感到烦不胜烦外，一些阿叔在赏鸟时未保持安全距离，三五成群坐在一起聊天，有的甚至一起抽烟，恐提高染疫风险。

记者今早走访，上述组屋底层以及旁边的大树和走廊挂了超过50个鸟笼，20多名爱鸟人士聚集。

四楼居民林女士（64岁，主妇）受访说，聚集的人越来越多，鸟叫声亦是扰人清梦。

居民蔡先生（62岁，送货司机）则说，难得周末不用工作想多睡一下却被吵醒，搞得人很烦躁。

不过，不愿透露姓名的二楼女居民认为，鸟儿鸣叫让她仿佛置身世外桃园，而且他们大多时候关着窗，家人也不觉得受影响。

记者访问一名不愿透露姓名的爱鸟叔，他十分无奈的解释，由于已经无处可去，才特地从宏茂桥来到该处与志同道合之人一同赏鸟、交流，没想到又有居民投诉。

“大家从不同地方而来，原本担心被投诉，所以选周末天亮了才来，多数人应该都起床了，工作日的话，我们也怕吵到居家办公的居民，更不妥当。”

他补充道，现在到哪里都被嫌、被赶，非常无奈。

另一爱鸟叔廖先生（58岁，电工）也认为，过去大家有甘榜精神，以前绑个绳子就能吊鸟笼，也不会被投诉，现在少了人情味，令人心酸。