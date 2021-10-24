新娘婚前五天确诊 婚礼延20天

婚礼举行前的五天，新娘确诊冠病，新人无奈只得延迟注册和婚礼。

30岁的苏小姐（行政人员）在10月6日的婚礼五天前，轻微发烧、咳嗽、喉咙痛和伤风，确诊患冠病后必须居家康复10天。虽然四天后她就康复，婚礼却必须展期20天，改在本月26日举行。

苏小姐告诉《星期天时报》，她和38岁的未婚夫都已经接种疫苗，幸亏他和她的家人都没有受感染。她一直居家办公，也不知道从何感染，令她震惊害怕。

数名婚姻宣誓官受访时透露，有好些新人因受冠病影响，婚礼必须展期。这包括新人或家人受感染，或是和确诊患者有接触而必须隔离。

宣誓官波蒂拉说，过去两个月来，就有五对新人的宣誓仪式展期，包括一名准备在热门日期9月18日注册的放射诊断师，她在婚礼两天前因接触过确诊病人必须隔离，婚礼被迫改到10月。

另一对要在良辰吉日10月10日注册的新人，因为新郎的母亲必须隔离而把婚礼改到11月。

波蒂拉说，她昨天原本要为一对新人宣誓注册，却因新人的家属受感染，20名受邀客人中有四分之三必须被隔离，两天前通知她必须改期。

她说，很多新人在筹备婚礼时面对更多突变，包括家人在婚礼前确诊，或是受邀的客人看到感染病例日增，在最后一分钟决定不出席。（人名译音）