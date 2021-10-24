无法接种忧丢饭碗 “差异化”措施松绑妇女松口气

过敏加上脚伤开刀导致妇女无法接种疫苗，不能堂食和进商场甚至还得靠拐杖行动的她搬回父母家住，以便有人照应，如今措施将针对无法接种者松绑，让她顿松一口气。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天（10月23日）在记者会上宣布，若可证明是因健康理由不能在全国疫苗接种计划下打mRNA及科兴疫苗，下个月起无须遵守疫苗接种差异化安全管理措施。这包括允许他们进入购物商场、景点、小贩中心、咖啡店等。当局将在稍后公布相关标准和为符合条件者放宽条例的时间表。

本地未接种者当中有一大部分是可以但不愿接种者，然后有一小部分是健康因素所致。43岁的黄丽珍就是其中之一。她因为有严重的食物过敏反应，在开放接种的初期阶段不符合接种资格。后来接种条件放宽后，黄丽珍因为出意外脚需要动手术，她在医院就问医生既然已经放宽是否可接种疫苗，但医生当时认为她刚动手术有伤口，应该等到复原才打疫苗。

想接种疫苗的黄丽珍只好继续等，结果却碰到政府近期实施疫苗接种差异化安全管理措施，而需要靠拐杖行走的她，本来到楼下堂食就可以解决三餐，现在却只能打包变得相对麻烦。就连去医院复诊也得饿肚子，碰到等候时间长，就算在医院打包也不见得找得到有桌椅的地方可吃东西。

她也无法到邻近的商场购买所需物品，诸多生活的不便让她上周不得不搬到年迈父母的家。

“我一个人住，要上网买七八十块的东西才能送到我家，这也不是容易的事。幸亏我的父母都已经接种，我才能安心搬过去请他们帮忙。”

对于昨天的宣布，黄丽珍认为早前做法把那些无法接种的人如同被逼到墙角，如今她可以先松一口气，希望早日恢复较正常的生活。

完整报道，请翻阅2021年10月24日的《新明日报》。