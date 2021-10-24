网传发廊经理接种后猝死 Jean Yip：没证据勿乱传

在Jean Yip服务24年，从理发学徒到管理两家理发店的经理，马国男子上周猝死后被传与疫苗接种有关，在网上闹得沸沸扬扬。Jean Yip出面回应称，“他就像是我们的家人一样，请大家不要再传这则贴文。”

近日一张贴文截图在网上流传，指Jean Yip的一名男员工因疫苗相关原因猝死，一时间议论甚嚣尘上。

Jean Yip营运总监叶佩芬向《联合晚报》证实，去世的男子林连声（译名，Kent Lim Lian Seng，54岁）是高文及莱佛士两家分店的经理。

叶佩芬说，自己和姐姐叶佩芳是在上周四（21日）得知林连声当天凌晨去世的消息，两人一度无法相信。

“我们询问同事才知道，他在9日接种了第三剂冠病疫苗后还回来上班，事隔11天后，在星期三（20日）下午4点左右，他说身体不舒服就请假回家。”

隔天一早，叶佩芳便接到林连声妻子的电话，告知林连声去世了。

“相信他因为身体不适到医院就医，却在医院离世，医院通过他手机的通讯簿联络上他在新山的妻子。”

叶佩芬表示，公司上下得知消息后都很难过，林连声在公司服务了24年，同事和顾客都很喜欢他。

“他对工作尽责，对公司忠心，多次介绍员工来公司工作，为公司立下汗马功劳。工作外，他也乐于助人，疫情前他经常来回新马，空闲时便在新山为老人家免费理发，是个热心肠的人。他对我们来说就像家人，他之前生日时，姐姐还为他下厨煮菜，他离世的消息让我们感到万分悲痛。”

叶佩芬说，网上流传的贴文令她更加难过。“我们最近都在忙着处理他的后事，结果他的死讯却被乱传，没想到他已离世，身后还留下这些纷扰。”

叶佩芬表示，林连声的妻子目前思绪难平，因此让她代为受访，希望大家不要再传播具误导性的贴文。

接种与逝世相隔11天 间中无异样

网传死因与接种第三剂冠病疫苗有关，Jean Yip表示事隔11天，没有确实证据，希望公众不要乱传。

林连声去世后，一条贴文在网上疯传，贴文以林连声同事口吻表示，林连声是在某周六接种第三剂，结果身体不舒服还坚持做工，周四就去世。

发文者暗指，林连声死与接种了第三剂疫苗有关，还表示自己得再考虑是否接种第三剂疫苗。

对此，叶佩芬表示，这则没有根据的贴文给全公司造成巨大的困扰，“很多顾客及朋友看到后吓了一跳，纷纷跑来求证，但我们也不了解详情，根本无法置评。”

但叶佩芬表示，贴文内容具误导性，其中写“林连声在周六接种，周四便去世”；其实他是在9日（星期六）接种第三剂，事隔11天后才不舒服，请假回家休息，隔天凌晨离世。

“间中他并无异样，我们也不是医生，也没有查看过他的就医记录，因此很难下结论，但目前确实没有证据证明他是因接种第三剂疫苗去世的。”

完整报道，请翻阅2021年10月24日的《联合晚报》。