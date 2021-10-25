登门接种疫苗服务 5月至今逾9500人受惠

卫生部的数据显示，每周平均有650人通过护联中心要求在家接种疫苗，他们有的行动不便、患精神或智力障碍，有的因需要看护他人而或无法抽身出门。

自卫生部今年5月推出登门接种疫苗服务，截至本月20日，已有超过9500个无法出门的民众从这项计划中受惠。

卫生部的数据显示，每周平均有650人通过护联中心（AIC）要求在家接种疫苗，他们有的行动不便、患精神或智力障碍，有的因需要看护他人而或无法抽身出门。

提供登门接种服务的团队也从一开始的两个增加到目前的33个。其中有五个团队来自私人居家护理业者Jaga-Me，医生陈敬新（32岁）和护士黄千僡（21岁）就是当中的一分子。

他们通常一天会为五到10人施打疫苗。记者随行采访这天，他们计划为牛车水一带的六名居民接种。

辜文狮（74岁）是其中一人，医生护士上门时，他的妻子陈銮卿（68岁）到厕所叫他，身体虚弱的他这才缓缓走出来坐在床边。

打针时，他眼眸低垂，仿佛像个沉睡的石雕，但在受询时仍能准确回应，即便声若蚊蝇。他缓缓告诉记者：“就算用拐杖也很容易跌倒，所以我都不敢出门。”

那一天，辜文狮和另三人是第一次接种疫苗，还有两人分别接种第二剂和追加剂。

出勤当天早上7时45分，陈敬新医生和黄千僡已出现在亚逸拉惹弯的办公室，将冷冻好的冰袋放入将储存疫苗的保冷袋，检查行李箱内的医疗用品是否补齐。

针筒、温度计、防护服、肾上腺素、氧气瓶等，清单上罗列了约70样物品，以处理接种工作和接种者可能出现的严重不良反应。一切准备就绪后，他们前往丹戎巴葛疫苗中心领取上午所需的疫苗，再驱车前往第一户人家。

到了这户人家，陈敬新医生和黄千僡娴熟地开始工作，各司其职地查阅医疗记录、测量体温和血压并解答疑问，注射疫苗后再待半个小时观察。

居家接种疫苗者更容易焦虑

陈敬新医生提到，居家接种疫苗的民众通常身体状况欠佳，或许因为这样，与到接种中心的民众相比，他们更容易焦虑。

“这很正常，所以我们可以做的就是让他们安心，包括向他们解释疫苗的安全性和常见的不良反应，我不希望他们带着怨恨或恐惧接种疫苗。”

一次次与年长者接触，让黄千僡切身体会这不仅仅是一份工作。

“我们到一些独居年长者的家时，会像朋友一样聆听他们的心声，能为他们接种疫苗，我觉得除了是帮助他们与家人，也是在帮助我们自己。”

陈敬新医生则说：“很多通过我们接种疫苗的民众都是年长者，他们的健康状况不良，所以不能到接种中心。仔细想想，每次帮一个人打针，都可能保全了一个生命，这对我来说很有意义。”

无法出门的年长者可拨打护联中心的热线1800-650-6060要求在家接种疫苗，关爱乐龄办事处也会安排接送行动不便的年长者到接种中心。