红山综合诊疗所误打仅10%剂量疫苗 117人受影响

红山综合诊疗所上周为117人错误施打了仅10％剂量的冠病疫苗，诊所已联系所有受影响的人，并正在安排他们尽快补打完整的剂量。

新加坡保健集团综合诊疗所昨天发出文告，说明事件发生在10月20日至22日，受影响的包括111名公众以及六名职员。

集团指出，之所以出现错误是因为旗下的红山综合诊疗所最近使用了新针筒，职员错误识别了刻度标记，导致上述接种者仅注射了完整剂量的大约10％。

在发现错误后，诊所立即确认受影响范围并同受影响的人接洽。调查显示，这是一起孤立事件，其他疫苗接种和服务皆不受影响。

根据卫生部网站的资料，红山综合诊所负责施打的是辉瑞／复必泰疫苗。

新保集团综合诊疗所致歉

集团在答复《联合早报》询问时也指出，受影响的接种民众中，近66％为65岁及以上的年长者。受影响者当中有73％是接种追加剂，其余是接种第一或第二剂疫苗。

集团将安排他们尽早回到诊所补打完整剂量的疫苗以获得保护，为安全起见，他们在补打疫苗前医生会先做评估。

集团指出，根据卫生部疫苗接种指导原则，接种较低剂量的人不大可能出现不良反应，他们补打完整剂量的疫苗也是安全的。

新保集团综合诊疗所首席执行官余源良医生说：“我们对事件给受影响者和家属带来的焦虑和不便致歉。我们会采取所有必要步骤解决他们的顾虑和安排他们尽快补打疫苗。我们也立即纠正错误，提醒职员如何正确使用新型针筒施打疫苗。”

他说，集团在事后已仔细检讨程序，将确保职员熟悉新器材后才使用。