两机构推出创意方案比赛 助我国解决可持续发展挑战

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月25日 5:00 AM

字体大小:

由新加坡环保组织Eco Business与华侨银行联合推出的可持续发展创意方案比赛启动，配合新加坡的绿色计划，帮助解决我国在可持续发展上面临的挑战。

华侨银行通过旗下环境保护基金（＃OCBCCares Environment Fund）为该活动赞助10万元。他们也为参赛者设计培训课程，内容包括预算制定、呈现技巧等，帮助参赛者进行提案时能够发挥自如。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容