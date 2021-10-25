两机构推出创意方案比赛 助我国解决可持续发展挑战

由新加坡环保组织Eco Business与华侨银行联合推出的可持续发展创意方案比赛启动，配合新加坡的绿色计划，帮助解决我国在可持续发展上面临的挑战。

华侨银行通过旗下环境保护基金（＃OCBCCares Environment Fund）为该活动赞助10万元。他们也为参赛者设计培训课程，内容包括预算制定、呈现技巧等，帮助参赛者进行提案时能够发挥自如。