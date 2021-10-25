两机构推出创意方案比赛 助我国解决可持续发展挑战 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月25日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 由新加坡环保组织Eco Business与华侨银行联合推出的可持续发展创意方案比赛启动，配合新加坡的绿色计划，帮助解决我国在可持续发展上面临的挑战。华侨银行通过旗下环境保护基金（＃OCBCCares Environment Fund）为该活动赞助10万元。他们也为参赛者设计培训课程，内容包括预算制定、呈现技巧等，帮助参赛者进行提案时能够发挥自如。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 华侨银行 环保 经济 新加坡国立大学 全球暖化 活动 基金 创意 年轻人 挑战 可持续发展 新加坡人 设计 生活 威胁 资金 气候 环境保护 环保组织 科学 超过400单位受影响 义顺胡姬园公寓断水数小时 圣诞主题线上义跑开放报名 12月开跑