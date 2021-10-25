这个行业在本地以男性工作者居多，庄诗敏希望未来能有更多对灯光技术有热忱的女性加入。

大学的一场客座讲座激发了庄诗敏对灯光技术的向往。虽然这个职业须耗费不少体力，但每每看到参与设置的灯光为作品所营造的氛围，她便如同打了一针强心剂。

庄诗敏（26岁）是一名自由灯光助理。从南洋理工学院大众媒体管理专业毕业时，她因成绩欠佳，本想出国留学。但在一次实习工作中，与一名导演的交谈改变了她的人生方向。

“当时导演问我：‘为何不尝试报读拉萨尔艺术学院？’。听了他的建议后，我搜索一些资讯后便提交申请表。”

之后，她成功考入拉萨尔艺术学院电影系，接触电影制作的多个领域，如道具设计与设置和电影配乐等。然而，摄影和灯光对她而言更具吸引力，在这方面的理解能力也更强。

学校曾邀请一名来自日本的资深灯光师担任客座讲座主讲人，这让她对灯光技术越加着迷。她说：“那名灯光师让我发现，原来制造一种特定的灯光效果可以有数不尽的方式。”

灯光助理的工作是个体力活，身体出现淤青算是习以为常的事。她也曾在工作时，因被设备撞击头部而到医院检查，幸好有惊无险。

每次结束工作后，她都感到精疲力尽，但当她看到灯光所呈现的效果时，满足感让她忘却所有疲惫。

在这个行业工作快三年的她记得，有一次参与制作一个在夜晚拍摄白天的场景，一位演员走入片场后说了一句“哇，真的很像白天”。这让她感到一切的辛苦都是值得的。

“我很欣赏一组来自秘魯、全由女性组成的灯光师团队。因为她们打破了女性无法胜任这个职业和无法扛重物的固定思维。”

这个行业在本地以男性工作者居多，她希望未来能有更多对灯光技术有热忱的女性加入。