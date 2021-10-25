结霜桥旧货市场生意惨淡 摊贩：300元租金都付不了

结霜桥旧货市场生意受疫情影响下跌八成，摊贩连支付300元租金都成问题，店里同行发挥互助精神自掏腰包当“顾客”。

搬到吉兰丹巷一带组屋区的结霜桥旧货市场，如今已投入运作约一年，但受访摊贩指出，受疫情影响，他们的生意并不理想。

摊贩胡耀峇（62岁）告诉《新明日报》，本地近日疫情严重，不少顾客不敢光顾，生意起码较之前下跌八成。

他说，该旧货市场的约16名小贩一共在组屋楼下租了两间店，每间每月租金近3000元，平均分摊下来每个小贩需要出三四百元的月租，而目前的生意已让他们难以付出这笔钱。

在艰难的情况下，他们互相帮助。其中一名小贩冼兆基（58岁）有时会帮助生意不佳的小贩拉来一些熟客，也会自掏腰包，跟其他小贩买东西。

他说：“我没有办法帮他们太多，因为我也自身难保。但是能帮就会帮一些。”

他透露，如今生意差到有时一天都卖不出一样东西。“这里平日冷冷清清，没什么人来，只有周末会有大约十几个顾客来。”

受访顾客梁倡荣（40岁，餐饮业）指出，自己喜欢旧物，因此会在休假日来逛逛旧货市场，支持这些小贩。“我来的时候会注意保持一米距离，因此不担心疫情。”

另一名顾客吴先生（65岁，退休）则说，原先每天都会来光顾，最近因为担心疫情，一周只来一次。“我会来看一些老旧物品，买一些老唱片。”

冼兆基说：“这里的摊贩都已经完成疫苗接种，除了我只打了一针，因为我有严重的高血压，所以一开始不敢去打疫苗。如今还是觉得打了会安全一些。”

他说，摊贩们会进行快速抗原冠病检测，多消毒，也会提醒顾客进行SafeEntry登记。

完整报道，请翻阅2021年10月25日的《新明日报》。

