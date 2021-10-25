食阁经理自导自演劫案 骂“笨匪”没戴面具

食阁经理自导自演，找人假扮刀匪，假装抢走食阁2万6000元的公款。但经理百密一疏，在手机里留存了传给“刀匪”的简讯，和公司审计员回看“被抢劫”的录像时，还批评劫匪没戴面具“真笨”，被机警的调查官发现端倪，最终侦破这起案中案。

《联合晚报》早前报道，去年3月3日上午11时45分左右，盛港鲤河大厦（Rivervale Plaza）二楼的Kopitiam食阁发生持刀抢劫案，报案的是食阁经理李家耀（音译，49岁）。

调查发现，报案的李家耀竟是幕后主使，他是为了掩盖自己私吞2万6000元公款的真相，才想用抢劫一事来谎称账目上的差额都被抢走了。但天网恢恢，调查官发现其中的蹊跷后，将他和同伙双双被捕。

警方近日在官网上分享这则案例，讲述宏茂桥警署调查官如何揭开这起“案中案”。

李家耀报警后，警员在他手机里发现一名可疑的联络人，在案发前后与他多次来往，李家耀也将食阁的地址发给对方。当时李家耀解释，这名“朋友”只是和他分享一些投资机会。

警方在查问公司审计员时，审计员透露李家耀和他一起回看闭路电视画面时，突然批评劫匪说：“他为什么没戴面具？真笨！”然后立刻以开玩笑来推托自己的评论。李家耀当时还提到自己刚刚还了一些银行贷款，不知警方会否因此再次对他进行问话。

调查官嗅出其中的猫腻，立刻再度对李家耀展开问话，逼问他为何将食阁地址透露给可疑人士。

经过一番抽丝剥茧，警方发现这名“可疑人士”就是抢劫食阁的“刀匪”陈来明（音译），揭露这是一场自导自演的戏码。

完整报道，请翻阅2021年10月25日的《联合晚报》。