青年性侵妹七年 母涉包庇儿控五罪

13岁的哥哥看了色情动画片后有样学样，非礼当时年仅五岁的妹妹，甚至在妹妹12岁时强奸她。43岁母亲涉嫌知情不报，包庇儿子性侵犯女儿，今天（10月25日）被控上国家法院。

被控的妇女一共面对五项控状，包括两项抵触儿童与青少年法令及三项知情不报、即知道有犯罪活动发生却没有报案的控状。

为了保护本案的受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

青年监11年半鞭七下

据媒体之前报道，青年性侵犯妹妹的案件发生在2010年至2017年之间。他在13岁时接触色情卡通片后，对年仅五岁的妹妹起了色心，开始非礼妹妹，并且在妹妹12岁时强奸她。

他过后面对九项包括强奸、非礼与性侵等控状。去年初，22岁的青年在高庭认罪后，被判坐牢11年半，外加七下鞭刑。

而今天被控的妇女是青年与受害女童的亲生母亲，儿子比女儿大八岁。

根据其中三项的控状内容，被告被指在2010年间、2017年6月19日至8月，以及2017年11月17日，知道儿子非礼或强奸女儿后却没有报案。知情不报者可被判坐牢长达半年或罚款，或两者兼施。

另外两项抵触儿童与青少年法令的控状则指被告在2017年6月19日至同年9月之间，身为女儿的看护人，却准许儿子对她做出性侵犯包括法定强奸的行为。若罪成，被告可被判坐牢长达四年，或罚款高达4000元，或两者兼施。

案件今早过堂时，主控官透露，当局目前在为受害女童安排搬入收容所。被告则表示会通过刑事法律援助计划申请由义务律师代表她。案展下个月15日过堂。

完整报道，请翻阅2021年10月25日《联合晚报》。

