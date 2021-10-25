疫情下 酒精成为更多人的出口？

疫情打破了许多人的生活习惯与方式。面对疫情的反复无常与限制措施的改变，人们也在寻找各种缓解压力的方式。国内外调查显示，疫情下更多人转向酒精。疫情与酒精之间的联系是什么？国内外的趋势如何，所带来的影响包括哪些方面？zaobao.sg 为你整理相关调查。

新加坡心理卫生学院（IMH）与香港大学合作有关疫情对于人民身心及精神健康影响的调查结果显示，受访的1058个新加坡公民及永久居民中，每10个人中就有一人正面临轻度至重度压力。压力的主要来源包括疫情下的经济负担，担心亲人感染冠病等。疫情对于人民精神健康的影响较大，如何缓解压力等焦虑感成为关键。13%的受访者出现抑郁或焦虑症状。

酒精成为出口

国内外的调查显示在疫情期间，酒精的购买及饮用率上升，喝酒成为越来越多人纾解压力的方式。

数据分析创业企业Milieu Insight的调查结果显示，截至2020年5月22日，新加坡在2020年落实阻断措施的一个月中，有45%的受访者在酒精方面的开销有所增加。

国外针对美国与英国等国的相关调查也显示，更多人转向酒精以便应对疫情所带给他们的压力。

据美国心理学会（American Psychological Association）和哈里斯民意调查（The Harris Poll）在今年2月针对3013位受访者的研究显示，近四分之一（23%）的受访者通过喝更多酒来应对压力。

独立研究机构 Global Drug Survey去年5月至6月针对来自澳大利亚、奥地利、巴西、法国、德国、爱尔兰、荷兰、新西兰、瑞士、英国和美国的超过5万5000名受访者进行的研究显示，近四成受访者（36%）的饮酒量有所提高；43%的受访者表示，自疫情以来喝酒的频率有所提升。

近四分之一（23%）的受访者则表示，暴饮酒精（binge drinking）的频率有所上升。

所谓暴饮酒精（酒精滥用的一种形式）指的是在短时间内饮酒至醉酒，包括一次过大量饮酒（五杯或更多），或数天至数周内大量或连续饮酒，而这一趋势更早就在新加坡出现。

心理卫生学院于2018年发布的研究表明，本地18岁及以上的民众终生酗酒的机率从2010年的3.1% 上升至2016年的4.1%。

饮酒呈上升趋势 对个体及社会的影响

人民呈现更高的饮酒量及暴饮酒精趋势对于他们自身及社会都带有负面影响。经济合作与发展组织（OECD）列举多项过度饮用酒精可能带来的不良影响：

寿命减短

饮酒是导致酒精依赖、肝硬化、糖尿病、心血管疾病、癌症和损伤等慢性病的主要原因 。据经济合作与发展组织（OECD）的估算，在52个国家未来的30年里，每天饮用超过1或1.5杯 酒将导致11 亿新的酒精依赖病例（占所有病例的88%）、3700万例损伤（4%）、500万例肝硬化 (38%) 、1000万例酒精相关癌症（4%）和数百万例其他疾病。在经合组织和欧盟国家中，与酒精有关的疾病预计将导致个体寿命平均减短一年。

生产力降低

研究报告显示，从2020至2050年，每天饮用超过1或1.5杯酒造成的疾病和伤害将导致经合组织国家的工作年龄人口（18-65岁）就业率平均每年下降0.33%。

家庭暴力

暴饮酒精可能导致家庭暴力等行为。

在我国，冠状病毒阻断措施去年4月实施后，家庭暴力事件平均每月增加10％；去年一整年，警方共接获5135起与家庭暴力有关的报案。在奥地利、意大利、墨西哥、西班牙和英国等国家包括欧盟国家，有关家庭暴力的紧急电话也相应增加了 60%。

随着疫情持续，生活在新常态下的人们如何纾解不断增加的压力，值得更多的关注。