我国将进口低碳能源 2035年达到电供三成

贸工部长颜金勇在第14届新加坡国际能源周开幕式上宣布这项消息时说：“进口低碳能源将是新加坡中短期能源转型的关键推动因素”。目前我国约95％的电力依靠进口天然气，这虽是最洁净的化石燃料，但仍会制造碳排放。

我国计划到2035年进口4千兆瓦低碳电力，预计相当于届时本地总能源供应的约30％。

新加坡缺乏太阳能以外的天然电力资源。这项进口计划将有助我国活用周边国家的可再生能源，扩大电力来源，加强电供韧性，同时降低发电行业的碳排放，缓解气候变化。

贸工部长颜金勇昨早在第14届新加坡国际能源周开幕式上宣布这项消息时说：“进口低碳能源将是新加坡中短期能源转型的关键推动因素”。

为解决与跨境电力交易相关的技术和监管问题，我国将首先进行小范围试验，包括从马来西亚半岛进口100兆瓦（megawatts）天然气电力，以及从印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan）进口100兆瓦太阳能电力。从明年至2023年，我国也将利用现有通路，经由泰国和马来西亚从老挝进口100兆瓦水力发电的电能。

能源市场管理局将公开征求提案，落实以合理价格从不同国家进口不同的低碳能源的计划，确保进口电力供应的多元化，保障我国能源安全。

第一项进口最多1.2千兆瓦（gigawatts）电力的提案征求将于下月启动，预计2027年实施。另一项征求进口其余2.8千兆瓦电力的提案，预计明年第二季推出，2035年实行。

马来西亚能源及天然资源部上周突然宣布，只允许向我国出口不可再生能源，同时禁止通过自行开发的输电和联网设施向我国出售电力。对此，能源局受询时没有直接回应，仅针对从马来西亚进口电力的试验计划表示，“试验的经验将帮助我们促进区域电网的发展，并利用本区域其他国家的低碳能源”。

目前我国约95％的电力依靠进口天然气，这虽是最洁净的化石燃料，但仍会制造碳排放。垃圾焚化等废料转化能源及太阳能仅贡献3.2％的电力，其余1.6％来自煤炭和石油产品。

新加坡正有序迈向2030年将太阳能装机容量提高到至少2千兆峰瓦的目标，但这只能满足本地3％的能源需求。颜金勇指出，即使最大限度地利用所有可用空间来部署太阳能板，仍无法满足我国的电力需求。

“有意义的减排只能通过开发海外低碳能源来实现，并着眼长期开发氢等低碳替代品。”

颜金勇补充，向进口电力等低碳能源过渡，并不意味着电力价格会下降。“虽然发电成本可能降低，但传输和备份成本以及加强电网的必要工作将增加总体成本。这是能源转型中不可避免但是必要的权衡。”

加大太阳能使用、提高天然气效能、开发跨国电网以及低碳替代能源是我国未来的四大能源来源。

低碳能源方案研究拨款增至5500万元

政府将继续推动低碳能源方案，研究拨款从去年的4900万元增至5500万元，共有12个项目受惠。

方案包括以环保的方式制氢发电，这个过程不会排放二氧化碳。研究碳捕集、利用与封存技术则可将二氧化碳从发电厂和工业设施的排放物中滤出，封存在地下或转化为有用产品，避免直接排放到空中。

国际能源周昨天起一连五天于滨海湾金沙展览和会议中心举行。颜金勇总结致辞时说：“唯有当国际社会齐心协力，确保各方都能获取再生能源以及相关融资和脱碳技术，我们才能减少能源领域的排放，减缓气候变化的影响。”