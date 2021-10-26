第三方供应商系统遭入侵 富乐医疗集团部分病患资料或外泄

本地私人医疗业者富乐医疗集团的第三方供应商系统遭骇客入侵，初步调查显示，一些病患的姓名和联系方式等个人资料可能泄露。集团已经报警，目前在调查受影响的人数和他们的身份。

富乐医疗集团（Fullerton Health）昨天向《联合早报》证实，受影响的供应商是Agape Connecting People，这家聘请弱势人士的社会企业，主要负责为集团病患进行预约。