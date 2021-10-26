第三方供应商系统遭入侵 富乐医疗集团部分病患资料或外泄 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 富乐医疗集团第三方供应商系统遭骇客入侵，集团已经报警，目前在调查受影响的人数和他们的身份。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地私人医疗业者富乐医疗集团的第三方供应商系统遭骇客入侵，初步调查显示，一些病患的姓名和联系方式等个人资料可能泄露。集团已经报警，目前在调查受影响的人数和他们的身份。富乐医疗集团（Fullerton Health）昨天向《联合早报》证实，受影响的供应商是Agape Connecting People，这家聘请弱势人士的社会企业，主要负责为集团病患进行预约。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 富乐医疗集团 骇客 个人资料 年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用 引发全球供应链危机 集装箱货运到底怎么了？