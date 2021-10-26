卫生部和民防呼吁 非生命危险或紧急情况不要打995

新加坡民防部队紧急医药服务送往医院急诊部门的冠病确诊病患当中，有近一半无须住院，卫生部和民防部队吁请公众，只有在碰到危及生命的紧急情况时才拨打995。

卫生部和民防部队强调，995紧急医药服务主要负责接送有生命危险或情况紧急的冠病和非冠病病患。

“为了确保团队能尽快接送紧急者，我们呼吁非紧急情况的公众避免拨打995。”