卫生部和民防呼吁 非生命危险或紧急情况不要打995 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 民防部队紧急医药服务热线本月15日至21日共接获约5500通求助电话，其中约20％是冠病病患，近一半接获治疗后不必住院，另有15％住院少过两天，当中大部分只是留院观察。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡民防部队紧急医药服务送往医院急诊部门的冠病确诊病患当中，有近一半无须住院，卫生部和民防部队吁请公众，只有在碰到危及生命的紧急情况时才拨打995。卫生部和民防部队强调，995紧急医药服务主要负责接送有生命危险或情况紧急的冠病和非冠病病患。“为了确保团队能尽快接送紧急者，我们呼吁非紧急情况的公众避免拨打995。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 995 急诊部门 年轻老板提供免费菜饭 供弱势者享用 引发全球供应链危机 集装箱货运到底怎么了？