散播冠病疫苗等不实言论 网站依卫生部指令附上更正

因散播冠病疫苗和伊维菌素能治疗冠病等不实言论而接获卫生部更正指令的网站Truth Warriors，已在相关页面附上更正说明。

卫生部前天深夜发文告说，上述网站发表误导公众以为冠病疫苗不能有效降低病毒传播的内容，并声称伊维菌素（ivermectin）能安全有效地预防和治疗冠病，因此通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，对该网站发出更正指示。

网站昨早已经在两篇发表于8月30日的文章附上了更正说明。

这两篇文章题目分别为《最多人接种疫苗的国家冠病病例也最多》，以及《两名顶级病毒学家对冠病疫苗发出可怕警告，政府和主流媒体却视而不见》。

这是我国政府发出的第32个POFMA更正指示。卫生部说，Truth Warriors网站散播的内容来自未经证实的可疑来源，听取这些建议的公众可能危害自身或他人。当局也强调，政府严正看待这些虚假消息的传播，并将对此展开刑事调查。

卫生部在文告中说，网站刊登的虚假陈述包括“接种率最高的国家每百万人口的冠病确诊率和死亡率最高”，以及“疫苗无法避免冠病病毒的传播”。

当局指出，目前国际上有充分证据显示疫苗有助于降低冠病传播率，也会降低人们染病后罹患重症或死亡的概率。最新数据也未显示接种率高的国家有更高的确诊率和死亡率；一些接种率低的国家看似死亡率低，可能是因为通报和数据不足。

“虽然疫苗不能完全避免病毒的传播，但是可以降低传播风险，已接种者和未接种相比，较不可能传播病毒。另外，虽然疫苗本身不能杀死病毒……但它会促使人体产生抗体和免疫细胞来对抗病毒，从而将其杀死。”

网站也声称伊维菌素能安全有效治疗冠病，孕妇也适用。本地有人尝试进口和使用伊维菌素来预防和治疗冠病，但卫生部强调，该药物在新加坡是用于治疗寄生虫感染的处方药，不是抗病毒药物，卫生科学局也未批准使用该药物预防或治疗冠病。

卫生部警告，擅自服用伊维菌素可导致呕吐、腹痛、癫痫、严重皮疹以及肝损伤等副作用。非法销售和分发药品的公众，可面对罚款高达5万元，或监禁长达两年，或两者兼施。

网站也分享由用户整理、未经证实的疫苗致伤数据。卫生部呼吁公众不应揣测和散播不实信息，以免造成恐慌，而是通过卫生部和卫生科学局网站获取最新的可靠信息。